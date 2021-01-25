Пн, 25.01.2021
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Юрген Лиги
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Фишер: в Эстонии смертность от коронавируса тревожно высокая

Криста Фишер. ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Комментируя ситуацию с коронавирусом, член научного совета при правительстве и профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер, заявила, что смертность среди инфицированных вирусом очень высока, передает rus.err.ee.

"Мониторинг показывает, что около двух процентов людей в настоящее время являются активно инфицированными Covid, и если умирают те, кто умер бы в любом случае, это означало бы примерно одну смерть коронаположительного в сутки. Но число умерших в сутки равно восьми, и мы видим, что по крайней мере семь из этих восьми человек все-таки умерли от этой конкретной болезни, и это много, если посмотреть, сколько таких случав за неделю и месяц ", - сказала Фишер ERR.

"Создающееся по данным тестирования впечатление, что заражение немного снизилось, может быть обманчивым, речь идет о плато", - сказала Фишер.

Фишер отметила, что уровень инфицирования R (сколько человек заражает один заболевший - прим.ред.) по всей Эстонии практически одинаков: в Харьюмаа он равен 1, в Тартумаа - 1,2, а в Пярнумаа наблюдается очень четкая фаза роста.

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