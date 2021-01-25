Фишер: в Эстонии смертность от коронавируса тревожно высокая

"Мониторинг показывает, что около двух процентов людей в настоящее время являются активно инфицированными Covid, и если умирают те, кто умер бы в любом случае, это означало бы примерно одну смерть коронаположительного в сутки. Но число умерших в сутки равно восьми, и мы видим, что по крайней мере семь из этих восьми человек все-таки умерли от этой конкретной болезни, и это много, если посмотреть, сколько таких случав за неделю и месяц ", - сказала Фишер ERR.
"Создающееся по данным тестирования впечатление, что заражение немного снизилось, может быть обманчивым, речь идет о плато", - сказала Фишер.
Фишер отметила, что уровень инфицирования R (сколько человек заражает один заболевший - прим.ред.) по всей Эстонии практически одинаков: в Харьюмаа он равен 1, в Тартумаа - 1,2, а в Пярнумаа наблюдается очень четкая фаза роста.