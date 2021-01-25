Фишер: в Эстонии смертность от коронавируса тревожно высокая

"Мониторинг показывает, что около двух процентов людей в настоящее время являются активно инфицированными Covid, и если умирают те, кто умер бы в любом случае, это означало бы примерно одну смерть коронаположительного в сутки. Но число умерших в сутки равно восьми, и мы видим, что по крайней мере семь из этих восьми человек все-таки умерли от этой конкретной болезни, и это много, если посмотреть, сколько таких случав за неделю и месяц ", - сказала Фишер ERR.