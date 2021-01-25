У работников трех эстонских тюрем обнаружен коронавирус
На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у двух сотрудников Таллиннской тюрьмы, у двух работников Вируской тюрьмы и одного сотрудника Тартуской тюрьмы, сообщает BNS.
На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у двух сотрудников Таллиннской тюрьмы, у двух работников Вируской тюрьмы и одного сотрудника Тартуской тюрьмы, сообщает BNS.
Среди заключенных новых случаев заражения коронавирусом на прошлой неделе обнаружено не было. Всего среди сотрудников Таллиннской тюрьмы четыре активных случая заболевания, а в Вируской и Тартуской тюрьмах — по три.
Среди заключенных Тартуской тюрьмы на данный момент один зараженный коронавирусом. А в Вируской и Таллиннской тюрьмах активных случаев заражения среди заключенных нет.