Ратас: наша цель - обеспечить качественное образование в учебных заведениях с русским и эстонским языками обучения

"Новое правительство продолжит прежний курс: жители страны, для которых эстонский язык не является родным, должны иметь возможность дать своим детям качественное образование в учебных заведениях как с русским, так и эстонским языком обучения, но при этом необходимо обеспечить хорошее владение эстонским языком", - написал Ратас.

По его словам их цель – обеспечить всем детям в равной мере лучшее в мире образование, чтобы всем одинаково хорошо жилось. "Именно поэтому новое правительство продолжит работать с целью обеспечения качественного обучения эстонскому языку на всех ступенях образования – как детей, так и взрослых", - заявил Ратас.