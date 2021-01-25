«Выросло непуганое поколение»: ответы на главные вопросы о новой волне протестов в России
В Москве прошли крупнейшие несогласованные акции протеста за многие годы. Чем эти митинги отличаются от демонстраций прошлых лет? С чем связана широкая география протеста и как выглядит портрет типичного активиста? Ждать ли нового "Болотного дела"? И как повлияют акции на судьбу Навального и выборы в Думу? Во всех этих вопросах разбиралась Русская служба Би-би-си.
Можно назвать субботние акции крупнейшими за 10 лет? С чем связаны их масштабы и широкая география?
На митингах по всей стране по подсчетам ФБК (признан иноагентом) было примерно 300 тысяч человек, - заявил Би-би-си соратник Навального Леонид Волков. - Это была беспрецедентная штука по географическому охвату и по принципиальному отказу от попыток что-то согласовывать, а также и по масштабам запугивания".
Конкретно в Москве на акции в субботу по разным данным собралось до нескольких десятков тысяч человек.
Главное управление министерства внутренних дел по Москве традиционно дало самую низкую оценку акции: 4 тысячи человек. Директор ФБК Иван Жданов дал рекордную оценку в 50 тысяч человек.
Агентство Рейтер со ссылкой на своих корреспондентов насчитало 40 тысяч человек, не уточнив методики подсчета.
Организация "Белый счетчик" в этот раз не вела официальных подсчетов, сославшись на невозможность оценить несанкционированную акцию.
"Люди выходят из разных выходов метро, немало людей приходят от парковки и с бульваров, приезжают на наземном транспорте (опасаясь перекрытия или проверок на выходах из метро). Кроме того, были группы потенциальных участников планировавшегося шествия, не подходившие непосредственно к местам скопления около Пушкинской", - объяснили в организации.
Социолог Алексей Захаров, который сотрудничает со "Счетчиком", насчитал на митинге от 18 до 30 тысяч человек. "Это самая крупная несогласованная акция в Москве за все время", - пишет социолог.
Директор Левада-центра (признан НКО-иноагентом) социолог Лев Гудков полагает, что обе стороны манипулируют фактами - МВД занижает цифры, а оппозиция - преувеличивает. Но сам размах митингов в период пандемии он называет "экстраординарным".
Тем не менее согласованные акции во времена "болотных протестов" в 2011-2012 году были многочисленнее, указывает Гудков.
В декабре 2011 года митинг на проспекте Сахарова в Москве, по данным МВД, собрал на своем пике около 29 тысяч человек. Политик Борис Немцов оценивал его численность до 130 тысяч человек.
"Марш миллионов" от Калужской площади до Болотной площади 6 мая 2012 года собрал по данным полиции 8 тысяч человек, а по оценкам оппозиции - до 100 тысяч. Согласованное мероприятие тогда закончилось столкновениями с полицией и масштабными уголовными делами.
За последние годы крупнейшей массовой акцией стал митинг на проспекте Сахарова в августе 2019 года после выборов в Мосгордуму. "Белый счетчик" тогда насчитал 49,9 тысячи человек, а полиция - около 20 тысяч.
В любом случае субботний митинг в столице можно назвать самой крупной именно несанкционированной акцией протеста за многие годы как в столице, так и в регионах.
Об эффективности штабов Навального может говорить и географический размах митингов, указывает Гудков - почти в каждом регионе со штабом шли демонстрации.
Широкая география нынешнего протеста вплоть до Якутии, где митинговали при температуре -50 градусов - важное отличие от акций прошлых лет, сходятся социологи.
Старший научный сотрудник института социологии РАН Дмитрий Рогозин заметил "мощную активность" в регионах: "Протестные акции в регионах раньше набирали до тысячи участников, то есть 400-500 человек собрать - это уже очень хороший результат для протестующих, а сейчас речь идет о счете на тысячи, а не о сотнях участников".
Акции в поддержку Навального прошли даже в регионах, не замеченных ранее в высокой протестной активности. К примеру в в Крыму (этот регион был аннексирован Россией в 2014 году, а большинство стран мира считают его частью Украины).
"Видимо, очень долго накапливалось раздражение. Кроме того, триггером к выходу послужил арест Навального и вышел фильм о "дворце Путина", - полагает социолог Александра Архипова.
Другой причиной размаха акций она связывает с тяжестью прошедшего года. Повысить протестные настроения могла пандемия, обнажившиеся социальные проблемы и "сильная усталость разных социальных групп от существующей социальной и политической повестки" и ухудшения состояния экономики.
"Недовольство, усталость от происходящего, страх перед будущим, который в первую очередь касается экономического положения семьи - это, безусловно, фиксируется [в исследованиях - Би-би-си], - согласен Рогозин. - Мы живем сейчас в очень непростое время, и по совокупности эта неопределенность должна вызывать беспокойство за свое будущее".
Политолог Алексей Макаркин связывает регионализацию протеста с его легитимацией. "Человек, идущий на митинг в регионе, исходит из того, что его "ближний круг" если не поддержит, то и не осудит за это решение", - пишет он.
За ростом протестов он видит следующие факторы: размывание "крымского эффекта" и настроений "осажденной крепости" во внешней политике; пенсионную реформу в 2018 году; возросшее неприятие насилия по отношению к митингующим, что показывали опросы во время разгона "забастовок избиркомов" в 2019-м.
Власти много говорили о политизации детей - так школьники преобладали на митингах? Что известно о портрете среднего протестующего, он изменился со времен "Болотной"?
Одной из главных тем в преддверии акций протеста стало участие в них несовершеннолетних детей и молодежи в целом. О недопустимости участия в митингах детей говорили все - от директоров школ и садиков до Следственного комитета, мэра Москвы и пресс-секретаря президента.
Штабы Навального и его соратники к походу детей на митинги не призывали. На самих акциях репортеры Би-би-си не увидели массового присутствия школьников.
"Митинг не состоял из глупых школьников. Многие молодые люди политизированы, и это нормально, трудно было бы ожидать другого", - подтверждает старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Александра Архипова. Ее группа опросила на протестной акции в столице 365 человек.
Медианный возраст участников митинга - 31 год, то есть по опросу половина из пришедших на митинг моложе этого возраста. "Это чуть моложе, чем те, кто выходил на акции во время протестного лета 2019 года, когда были выборы в Мосгордуму", - поясняет Архипова.
Отчасти она объясняет это несанкционированностью акции. Люди постарше реже приходят на такие мероприятия, их присутствие могла ограничить и эпидемия коронавируса.
По словам Архиповой, повестка митинга ближе молодым, но причины выйти на улицу могут различаться. "Кто-то выходит, потому что он поддерживает Навального. Кто-то выходит, потому что он разозлился, посмотрев фильм о дворце. Очень многие говорили, что им не нравятся взгляды Навального, например, по поводу Крыма, но они против того, чтобы его незаконным образом арестовывали и помещали в тюрьму ", - объясняет она.
По подсчетам социолога и ее коллег, из группы 18-24 года чуть более 60% респондентов пришли на митинг впервые, а из группы 25-35 лет - 36,7%. Всего 42% опрошенных пришли в этот раз на митинг в первый раз в жизни.
И масштабный приход "новичков" на протестную акцию - "неожиданное открытие", указывает социолог Дмитрий Рогозин.
Впрочем, основной контингент участвующих все тот же, что и на прошлых акциях, добавляет эксперт: образованные, работающие люди - "экономически активное население" или средний класс.
Социолог Лев Гудков уточняет, что на митинги в 2011-2012 годах выходили более образованные и подготовленные группы.
"Это действительно были российские прото-средние классы, и они требовали политических изменений, реформ, изменения права, институциональных изменений в первую очередь. Здесь это все-таки мотивация в защиту самого Навального и против коррупции, перспектива реформ здесь не просматривалась", - говорит Гудков. Тем не менее социолог оговаривается, что пока об этих новых группах и их убеждениях трудно судить.
Вне зависимости от фактического положения вещей ставка власти на новости о якобы большом детей на акции могла сработать, полагает директор близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Это помогло создать негативный образ протестов.
"Представление работает не исходя из того, что там было на улице, а что в голове у людей, которые об этих событиях читают и слышат. Власти удалось сформировать в повестке представление о том, что инициаторы акции использовали детей. Теперь сложно будет это опровергнуть", - подытожил Чеснаков.
Ролик о "Дворце Путина" только в YouTube посмотрели 70 млн. Почему это не привело, например, к 100-тысячному митингу в Москве?
Отравление Навального, его арест и расследование ФБК о "дворце Путина" без внятного ответа властей, - "все это создает ощущение царящей несправедливости, что и толкает людей на улицы", считает Рогозин.
После отравления Навальный приобрел большую известность и геройский имидж, полагает Архипова.
Тем не менее фильм ФБК о "дворце Путина" смотрели в сотни раз больше людей, чем в итоге пришли на митинги. По данным на середину дня понедельника, фильм только в YouTube посмотрели более 86 млн человек. В группе субботнего митинга в "Фейсбуке" о планах пойти отчитались 5,8 тысячи человек, а интересовались мероприятием около 10,5 тысяч.
На вопрос о конверсии просмотра протестных роликов в митинги "никто и никогда не ответит", объясняет Би-би-си Денис Терехов из агентства "Социальные сети".
По словам Терехова, на митинге на Болотной 2012 году конверсия между приглашениями в "Фейсбуке" и реальным числом пришедших была более 100%. Сейчас, по его словам, неясно, какой канал коммуникации сработает, так как их слишком много.
"Год назад к "ТикТоку" всерьез не относились - а что теперь? "Фейсбук" превращается в ЖЖ, где сидит всякое старичье. Активные ребята - в "ТикТоке" или "Инстаграме". Статистика показывает, что основная аудитория там старше 24, - рассуждает Терехов о новых каналах информации. - "ТикТок" - это про молодежь в классическом понимании: 18, 20, 25. Очевидно, что это была абсолютно вирусная история: если в YouTube и "Инсте" можно было включить какие-то механизмы, то в "ТикТоке" история точно вирусная".
По его мнению, раз "девочки, которые должны интересоваться Егором Кридом, зачем-то смотрят" двухчасовые расследования про дворцы, властям надо научиться разговаривать с молодежью по другому: "Советские призывы: не ходите, будут бить, не работают, дети скорее заходят пойти после такого".
Говорить об универсальных правилах конверсии между просмотром фильма и выходом на протестную акцию практически невозможно, сказал Би-би-си собеседник, работающий в администрации президента. Он попросил не называть его имя, поскольку не уполномочен давать комментарии СМИ.
"Эти митинги же не в вакууме проходят. Каждый выходит на них, исходя из своей собственной ситуации", - сказал источник.
В Кремле придают огромное значение соцсетям и анализу поведения их пользователей, утверждает собеседник Би-би-си. Но если работа давно существующих платформ "разобрана на атомы", то с новыми, тем же "ТикТок" и YouTube, все пока не так очевидно, добавляет он.
Чиновник утверждает, что YouTube почти всегда засчитывает дважды просмотревших такие длинные видео, как двухчасовой фильм Навального, а в "ТикТоке" "цифры вообще не имеют никакого отношения к действительности".
Сергей Кокарев, директор по стратегии агентства "Апрель", согласен, что в "ТикТоке" могут быть завышены просмотры. Поскольку по "Медиаскопу" там порядка 25 млн уникальных пользователей в России - и миллиарды на счетчиках видео скорее всего отражают показы в ленте, а не уникальные просмотры.
Что касается YouTube, Кокарев согласен в возможности завышения счетчика в длинных видео, но не в 2-3 раза.
На митингах действительно было много столкновений? Ждать ли большого уголовного дела по примеру "Болотного"?
В соцсетях широко разошлись ролики с эпизодами столкновений на митинге в Москве - драка с полицией на Пушкинской площади, столкновения с Росгвардией в начале Цветного бульвара, атака на служебный автомобиль возле Московского цирка.
К 24 января известно о полутора десятках уголовных дел, которые после акций возбудили по всей стране - большинство из них приходится на Москву.
Пока самые опасные для столичных протестующих - четыре дела по первой части статьи 318 УК (о применении насилии к полицейским). Дела по этой статье массово возбуждались после митингов на Болотной площади в 2012 году и серии акций в поддержку кандидатов в Мосгордуму летом 2019 года.
СК еще не сообщал про обвинения в насилии к полицейским в адрес конкретных участников митинга.
Другое уголовное дело касается перекрытия дорог (статья 267 УК) - ответственность за такие действия депутаты в экстренном порядке ужесточили перед Новым годом.
Трех соратников Навального - Киру Ярмыш, Георгия Албурова и Олега Степанов - в качестве свидетелей допросили по делу о "нарушении санитарно-эпидемиологических правил" (статья 236 УК). Как и в случае с блокированием дорог, в прошлом году ответственность за это нарушение усилилась. Но произошло это не перед Новым годом, а еще весной - Владимир Путин подписал соответствующий закон в апреле из-за ситуации с коронавирусом.
Пока сложно прогнозировать, станет ли митинг в Москве основой для нового "болотного" или "московского" дела". Акции и 2012, и 2019 годов закончились возбуждением дел о массовых беспорядках (212 УК). Наказание по этой статье существенно серьезней, чем за насилие к полицейским: например, за организацию беспорядков можно сесть в колонию на срок до 15 лет.
Но по "болотному делу" по статье 212 осудили сразу нескольких фигурантов, а вот в случае с "московским" делом в 2019-м обвинение в массовых беспорядках фактически развалилось. Его фигурантов осудили только за насилие к полицейским, экстремизм, призывы к нему, и по "дадинской статье" о неоднократных нарушениях правил митингов.
На момент сдачи материала в связи с митингами 23 января лишь в трех регионах возбуждены дела о призывах к массовых беспорядкам, Москва в их число не входит.
Но в столице следователи уже завели дело о хулиганстве (213 УК) - из-за широкой трактовки действий, подпадающих под эту статью, в теории к нему можно привлечь многих протестующих.
"Уголовное дело однозначно будет, потому что если его не будет, власть потеряет и свой электорат, - уверен члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. - Люди, выступающие за стабильность, говорят: давайте все же принимать решения. Потому что дальше насилия пойдет все больше и больше. Так что будут уголовные дела, появятся новые узники совести".
Масштабных уголовных дел по мотивам митингов, исходя из опыта прошлых лет, ждет и адвокат Сергей Бадамшин.
"Тем более что в Москве с каждым годом улучшается система распознавания и идентификации лиц, появившаяся после чемпионата мира по футболу, камеры у всех улучшаются, социальные сети развиваются", - указывает он.
Готовность протестующих сопротивляться полиции Бадамшин связал с тем, что со времен "Болотного дела" прошло уже девять лет и "выросло новое непуганое поколение". Оно "не попадало под репрессивную машину и не знает меры ответственности за подобные поступки, вот оно и вышло", - полагает адвокат.
ФБК анонсировал новые акции в следующие выходные. Протест разрастется или выдохнется?
Оппозиция сразу же пообещала провести новые акции в следующие выходные. Их анонсировал руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков в ходе стрима с протестов 23 января.
"Несмотря на то, что все наши координаторы под арестом, мы покажем, как мы умеем самоорганизовываться, как мы умеем перегруппировываться. Вытащим каких-то людей из запаса, - заявил Волков в стриме. - Мы в следующие выходные проведем новые протестные акции по всей стране".
В понедельник Волков уточнил, что акция планируется на воскресенье, 31 января.
Стратегии проведения протестных митингов с разлетом в одну или несколько недель оппозиции придерживалась и в прошлые годы (например Болотные протесты 2011-2013 годов, "забастовки избиркомов" в 2020 году).
Волков надеется, что протестные акции через неделю будут масштабнее, ведь "повод выходить никуда не делся", а "энергии и злости у людей много". Он видит потенциал расширения протестов вплоть до удвоения численности. И проводит аналогию с митингом 24 декабря 2011 года на проспекте Сахарова после Думских выборов - на него вышло до 120 тысяч человек, в то время как митинг двумя неделями на Болотной площади собрал около 100 тысяч.
Политолог Татьяна Становая напоминает динамику прошлых протестов, когда несколько последующих акций идут по нарастающей.
"В Хабаровске спад протестов начался где-то через месяц. В Москве в 2019 году тоже несколько таких акций тоже шли с ростом численности участников. Поэтому есть надежда, что еще две-три такие акции вполне вероятно привлекут большее число участников", - указывает эксперт.
По ее мнению, в Москве есть потенциал для роста численности акций, ведь до 44% демонстрантов в столице вышли на протест впервые. Так что потенциально к следующим акциям могут присоединиться ветераны прошлых митингов.
Несет ли очередная волна протестов в России риски для власти и чем ответит Кремль? Как протесты отразятся на приговоре Навальному?
Главные лозунги митингов этой протестной волны - освобождение Навального из СИЗО "Матросская тишина". Там политик ждет заседания в Симоновском суде, где 2 февраля рассмотрят требование ФСИН о замене его условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.
Судя по реакции властей и утечкам в СМИ ,до своей цели оппозиции далеко.
"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в после митингов в интервью "России-1".
Навальный останется под арестом даже в случае продолжительных протестов, сообщило агентство Рейтер 22 января со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю.
Это подтверждают и источники агентства Блумберг. По итогам слушаний 2 февраля политик может отправитльсяв колонию на три с половиной года, а по другому делу - еще на 10 лет, отметило агентство.
Источники агентства связали ужесточение линии в отношении оппозиционера с уверенностью Кремля, что Навальный действует в интересах Запада.
Волков в "Фейсбуке" скептически отреагировал на утечки агентств о посадке оппозиционера, назвав "инсайды" математикой по открытым данным. И выразил надежду, что на решение властей повлияет численность митингов.
По логике Кремля, у протестующего населения нет субъектности, и проблема заключается в "отдельных смутьянах", считает политолог Константин Калачев. Поэтому власти попытаются изолировать Навального, но с учетом признания политика на Западе ему может грозить не самый жесткий приговор.
"Чем серьезнее будут протесты, тем серьезнее будет наказание для Навального, - напротив, считает директор близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. - Такая логика более соответствует моменту и логике работы власти.Что касается следующей акции, то давайте дождемся и посмотрим. Мне кажется, она не будет по массовости похожа на первую".
Исход суда над Навальным прямо связан с судьбой протестов, ведь это на все 100% политический процесс, полагает социолог, профессор Шанинки Григорий Юдин. По его мнению, многое зависит от того, насколько давление на власти будет сильным, чтобы Владимир Путин пошел на диалог с протестующими.
Пока этого давления хватило видимо только на то, чтобы президент публично открестился от дворца в Геленджике.
Что касается перспектив нынешних протестов, Калачев указывает на их радикально-"предреволюционный характер": митингующие уже не пытаются апеллировать к закону и Конституции. "И это вызов для системы. Либо она сама запустит программу перемен, либо вопрос о власти однажды будет решаться на площади. Но пока власть просто ушла в глухую оборону. И занята самоуспокоением. Сервильные политологи и социологи им в помощь", - рассуждает эксперт.
Впрочем, массовый протест вряд ли создаст угрозу политическому режиму, полагает Лев Гудков из Левада-центра: "Потому что сам по себе протест без политической организации, без ясной программы нестабилен и может быстро ослабеть и сдуться. Удерживает и делает активным вот такой протест только наличие не просто лидера, а наличие четкой программы и организации. С этим пока, на мой взгляд, есть проблемы".
Гудков указывает на примеры Белоруссии и Хабаровска, где массовый протест не дал немедленного результата: "Только при превращении его в систематическую политическую работу он может принести плоды, и то не сразу".
Протесты не несут рисков для власти, в свою очередь считает Чеснаков. Они "неприятны, но не опасны", ведь у власти в наличии все механизмы, которые позволяют купировать протесты, указывает он.
Более того, власти могут быть заинтересованы в выплеске негатива на улицах, считает политолог: "Энергия, в том числе и негативная, должна находить каналы для выхлопа. Если ее не "стравливать", она будет накапливаться и может выплеснуться ближе к выборам. А сейчас это менее опасно, чем ближе к дню голосования [в сентябре]".
Протесты отразятся на раскладах перед выборами в Думу? Парламентская оппозиция может влиться в протесты?
Лидеры думских фракций ожидаемо "сплотились вокруг флага" еще до субботних митингов - они обрушились на Навального на первом же заседании весенней сессии парламента 19 января.
Председатель Думы Вячеслав Володин говорил, что Навального используют Госдеп США и западные спецслужбы. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отправить Навального "на Север - туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю".
В 2012 году фракция "Справедливой России" на фоне "болотных протестов" пришла в парламент с белыми ленточками и устроила "итальянскую забастовку". В этот раз риторика Сергея Миронова из "Справедливой России" не отличалась от коллег - он назвал Навального предателем, который стремится "любыми путями прорваться к власти".
Глава КПРФ Геннадий Зюганов сравнил лидера оппозиции с попом Гапоном, уверив, что за господином Навальным "ничего нет, кроме организации российского Майдана".
Тем не менее КПРФ стала единственной думской партией, в которой идут дискуссии по генеральной линии отношения к протестам. Депутат нижней палаты парламенты от коммунист Алексей Куринный в "Фейсбуке" выступил против преследования по политическим мотивам и "отдал дань личной смелости" Навальному.
На XIII пленуме ЦК КПРФ в субботу - в день митингов - экс-глава Иркутской области, коммунист Сергей Левченко признал, что "у Навального получается задавать повестку дня". "Нам нужно задавать свою повестку, а не говорить, какой он плохой", - заявил он на пленуме (цитата по "Коммерсанту").
"Мы боремся против капиталистической системы, а он борется с отдельными представителями этой системы - коррупционерами, и это выглядит более ярко", - пояснил Левченко.
Отдельные партийцы прямо поддержали митинги, например, на них в Москве были депутаты КПРФ в Мосгордуме Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин. Оба были избраны в Мосгордуму в 2019 году при поддержке "Умного голосования".
Этот инструмент Фонда борьбы с коррупцией по поддержке наиболее сильных оппонентов "Единой России" на выборах помог избраться в регионах многим кандидатам из системной оппозиции.
Но системные партии к протесту точно не присоединятся, прогнозирует политолог Константин Калачев.
Для КПРФ и других парламентских партий несистемная оппозиция "токсична", соглашается Чеснаков. "Любое заигрывание с ними позволит власти жестоко расправляться с коллаборантами. Логично демонстративно наказывать тех, кто такими попытками будет грешить, - отмечает эксперт. - Власти нужно продемонстрировать монолитность и единство в борьбе с теми кто выступает против системы в целом".
Власти постараются полностью "разгромить" информационно-организационную инфраструктуру "Умного голосования", что оттолкнет КПРФ и другие системные партии от сотрудничества с внесистемной оппозицией, также считает политолог Александр Пожалов.
Но даже если оппозиция в Думе не поддержат протесты, неприятным сюрпризом для власти может стать тема "опрокидывающего" голосования в сентябре, в Единый день голосования, полагает Калачев.
"Умное голосование" работает там на вторых турах как "опрокидывающее голосование", в ответ замечает Чеснаков.
А вот на федеральном уровне (выборы по спискам в Думу) оно не сработает, уверен он. Эксперт также сомневается в эффективности инструмента в большей части одномандатных округов в Госдуму.
Новое электоральное законодательство позволяет нивелировать умное голосование, считает Пожалов.
"В этих условиях руководству КПРФ и других парламентских партий тоже выгоднее демонстрировать "охранительный консенсус", чем пытаться заигрывать с внесистемной и прозападной оппозицией и давать госпропаганде лишние козыри против себя", - заключает Пожалов.