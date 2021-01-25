Фото ⟩ Новый министр иностранных дел прибыла в Эстонию за день до присяги

По данным Postimees, Лийметс прибыла в Таллинн на самолете Прага-Франкфурт и в аэропорту сдала тест на коронавирус. Результат теста будет известен завтра утром, поэтому неизвестно, сможет ли новый министр иностранных дел завтра на Тоомпеа подписать текст присяги.

По данным Министерства иностранных дел, человек до получения результата теста должен находиться в полной изоляции. В случае негативного результата теста первые семь дней нужно находиться в частичной самоизоляции, то есть можно ходить на работу и, например, в магазин, но следует избегать необязательных контактов. На работе также нужно держать с другими людьми дистанцию.

Не ранее чем через семь дней после первого результата теста следует сделать второй тест и, если он тоже окажется негативным, можно вернуться к обычной жизни. Это означает, что к человеку не применяется 10-дневное ограничение передвижений, которое действует для всех прибывающих из стран с высоким риском заражений, которые отказываются делать тест.

Президент Керсти Кальюлайд завтра утром утвердить в должности правительство председателя Партии реформ Каи Каллас.

Сегодня председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Центристской партии Юри Ратас подписали в Белом зале на Тоомпеа коалиционное соглашение. Позднее Каллас получила поддержку Рийгикогу на формирование правительства.

Сегодня министр экономики и инфраструктуры нового правительства Таави Аас (Центристская партия) сообщил, что принесет присягу по интернету, поскольку контактировал с зараженным коронавирусом.