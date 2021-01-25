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Экс-менеджер компании Boeing Эд Пирсон считает, что самолетам Boeing 737 MAX рано возвращаться в небо, так как вопрос об их безопасности все еще не снят.

Самолеты этой модели были выведены из эксплуатации по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф, в которых общей сложности погибло почти 350 человек. Все это время эксперты изучали причины крушений и работали над их устранением.

Недавно было дано разрешение на возобновление полетов Boeing 737 в Северной Америке и Бразилии, а на этой неделе ожидается одобрение европейского регулятора. Регуляторы США и Европы утверждают, что провели тщательные и всесторонние проверки.

Однако в своем отчете Эд Пирсон настаивает, что необходимо продолжить расследование сбоев электрической системы, а также проблем с общим уровнем качества производства. Он утверждает, что проводившие расследования эксперты и регуляторы проигнорировали некоторые факторы, которые, по мнению Пирсона, напрямую связаны с крушениями.

В частности, он указывает, что в свое время были допущены ошибки при производстве на одном из заводов компании в Сиэттле. Boeing считает эти утверждения безосновательными.

Проблемы MCAS

Рейс JT610 авиакомпании Lion Air разбился в океане у берегов Индонезии в октябре 2018 года. Пятью месяцами позже рейс ET302 эфиопской компании Ethiopian Airlines упал всего через несколько минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы.

Эксперты считают, что причиной обеих катастроф стал сбой в работе системы повышения характеристик маневрирования (MCAS), призванной незаметно корректировать действия пилота при управлении самолетом в ручном режиме.

Как установило следствие, в обоих случаях при наборе высоты специальный сенсор послал системе неверный сигнал, и она стала тянуть нос судна вниз, что привело к принудительному пикированию.

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В работе над возобновлением безопасности полетов Boeing 737 MAX инженеры в основном фокусировались на переделке системы MCAS. Но для Эда Пирсона этого крайне недостаточно.

Он занимал одну из высокопоставленных должностей в компании Boeing в 2015-18 годах и непосредственно занимался мониторингом производственного процесса.

Пирсон был приглашен на слушания Конгресса, посвященные авиакатастрофам MAX. На них он рассказал конгрессменам, что положение дел на заводе в Сиэттле настолько тревожило его, что он не рискнул бы посадить свою семью в этот самолет, о чем в то время и сказал своим боссам.

Getty Images Эд Пирсон (в центре) на слушаниях транспортной комиссии Конгресса, на которых речь шла о лишении Boeing 737 Max сертификата, декабрь 2019 г

Эд Пирсон указывает на то, что в 2018 году компания, по его словам, пребывала в состоянии разброда и хаоса, а руководство всячески давило на персонал, требуя от рабочих строить новые самолеты как можно быстрее.

Пирсон опасается, что когда шла гонка за то, чтобы вернуть 737 Max в небо, все это не учитывалось.

В своем отчете он указывает на материалы официального расследования. В них говорится, что оба самолета, потерпевшие катастрофы, с самого начала своей эксплуатации имели производственные дефекты.

Среди их - периодические сбои в системе управления полетом и сбои в электрической системе, которые происходили за недели и даже за дни до аварий.

Пирсон утверждает, что это может указывать на недостатки в чрезвычайно сложной системе электропроводки самолета, которые в свою очередь могли привести к ошибкам в работе MCAS.

Он также указывает на то, что в обоих случаях к авариям привел отказ датчиков, и задается вопросом, почему это произошло на совершенно новых самолетах.

BBC

В случае с аварией самолета Lion Air сломанный датчик был заменен, но новый прибор не был должным образом откалиброван.

Все это, говорит Пирсон, указывает на завод, где были построены эти самолеты

При этом он настаивает на том, что регулирующие органы не рассмотрели должным образом ту роль, которую производственные дефекты могли сыграть в катастрофах, и опасается, что это может привести к новым трагедиям с Max и даже с более ранними версиями 737-х.

Тревожный отчет

Опасения Пирсона разделяет и один из самых известных в США пилотов, активист кампании за безопасность полетов Чесли Салленберг, известный больше как капитан Салли.

В 2009 году Салленберг сумел посадить самолет Airbus с отказавшим двигателем на воду реки Гудзон у Манхэттена и спас жизни десятков пассажиров.

Он также считает, что модификаций в системе MAX недостаточно для того, чтобы отчитываться о его безопасности.

По его мнению, в обновлении также нуждается система предупреждения на борту. В настоящий момент на МАХ установлены системы с прежней версии 737, не соответствующие современным стандартам.

Getty Images Капитан Салли стал национальным героем после виртуозной посадки самолета с отказавшим двигателем. Он также участвовал в обсуждении лиценции модели 737 MAX

"Отчет Эда Пирсона очень тревожит. Производственные проблемы на заводах Boeing касаются не только модели МАХ, они существовали и при производстве предыдущей версии", - говорит капитан Салли.

"Осталось множество жизненно важных вопросов, на которые надо ответить. Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) должны наконец стать более прозрачными в своей деятельности и начать делиться информацией и данными, чтобы независимые эксперты могли оценить качество проделанной работы", - считает пилот.

Полномасштабное расследование

По мнению специалистов из Британского отдела по расследованию воздушных происшествий (AAIB), доклад Эда Пирсона должен быть рассмотрен в максимально широком контексте.

В организации говорят, что нельзя игнорировать заявления Пирсона о давлении на производственный процесс Boeing, о недостатке контроля за качеством и о ряде вызывающих вопросы комплектующих.

По словам специалистов, есть большая разница между объяснением событиям, которые основываются на ограниченной информации из отчета о катастрофе, и масштабным расследованием с нуля. И такое расследование при желании уже можно было полностью провести.

FAA, между тем, настаивает, что разрешило возобновить эксплуатацию 737 МАХ, основываясь на всестороннем и методическом анализе аспектов безопасности.

AFP Рабочий завода Renton в штате Вашингтон. Именно к этому заводу есть вопросы в докладе Эда Пирсона

"Ни в одном из многочисленных расследований по следам двух авиакатастроф не было найдено доказательств, что какие-либо недостатки в производстве сыграли роль. Каждый самолет, прежде чем покинуть завод, проходит инспекцию экспертной группы FAA, и только после этого может быть одобрен к отгрузке заказчику", - говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США.

Компания Boeing отказалась комментировать слова Пирсона о неполадках в системе на борту, сославшись на то, что это прерогатива органов, проводивших расследование.

При этом в компании прокомментировали утверждения Пирсона относительно ситуации на заводах, назвав их безосновательными. Представители Boeing заявили, что ни одна комиссия не смогла установить взаимосвязь между организацией производства и крушениями двух лайнеров.

Глава Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) Патрик Кай ранее заявил Би-би-си, что уверен в безопасности полетов Boeing 737 MAX.