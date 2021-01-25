Пн, 25.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Для въезда в Латвию необходимо предъявлять тест на коронавирус конкретного вида
1 мин для прочтения

Для въезда в Латвию необходимо предъявлять тест на коронавирус конкретного вида

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

С понедельника, 25 января, для въезда в Латвию необходимо предъявлять отрицательный тест на коронавирус конкретного вида - полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), передает Rus.TVNET со ссылкой на Министерство сообщения Латвии.

В свою очередь люди, которые в последние три месяца переболели Covid-19, должны предъявить справку от врача, что не заразны.

Эти меры предусмотрены изменениями в правилах об эпидемиологической безопасности для ограничения Covid-19, утвержденными правительством Латвии 14 января.

Минсообщения отмечает, что ПЦР-тест широко используется во всем мире и является наиболее точным методом определения наличия вируса Covid-19 в организме человека.

Как сообщалось, с 15 января для въезда в Латвию необходимо в обязательном порядке предъявлять негативный тест на Covid-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back