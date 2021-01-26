В ООН заявили о худшем экономическом кризисе за сто лет

По словам генсека, сегодняшнее состояние мира можно охарактеризовать словом хрупкость, пишет РБК.

«Более двух миллионов человек умерли, и мы находимся в самом тяжелом экономическом кризисе за почти столетие. Мы видим это в неравенстве между людьми и странами, которое подчеркнула пандемия. Женщины, в частности, сильно пострадали от потери работы и дополнительных забот по уходу. Мы также видим нестабильность кризисов климата и биоразнообразия», — заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что в 2021 году мировые лидеры должны направить мир на верный путь, изменив курс и двигаясь в правильном направлении. «Мы можем использовать наше восстановление после пандемии COVID-19, чтобы перейти от уязвимости к устойчивости», — отметил Гутерриш.

При этом он напомнил, что преодоление существующих угроз и препятствий потребует диалога и сотрудничества. «Правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе», — заявил генсек ООН.