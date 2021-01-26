Вт, 26.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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В Ида-Вирумаа уровень безработицы вырос до 13,9%

Йыхвиское бюро Эстонской кассы по безработице. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли/архив "Северного побережья"

За последнюю неделю в Эстонии стало почти на 400 безработных больше, пишет Rus.ERR.

Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 8,7%, но общее количество безработных увеличилось до 56 485 человек, свидетельствуют данные Кассы страхования от безработицы.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где он вырос до отметки в 13,9%, а самым низким в Йыгевамаа - 5,9%. 

В Ида-Вирумаа без работы сейчас находятся 8476 человек, а в Йыгевамаа - 772. 

Из крупнейших городов страны в Таллинне сейчас 19 680 безработных, в Тарту - 3276, в Нарве - 3932.

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