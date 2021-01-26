В Ида-Вирумаа уровень безработицы вырос до 13,9%

Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 8,7%, но общее количество безработных увеличилось до 56 485 человек, свидетельствуют данные Кассы страхования от безработицы.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где он вырос до отметки в 13,9%, а самым низким в Йыгевамаа - 5,9%.

В Ида-Вирумаа без работы сейчас находятся 8476 человек, а в Йыгевамаа - 772.