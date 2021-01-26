Более сотни школ отложили возобновление контактного обучения
Хотя правительство разрешило с 25 января возобновить контактное обучение во всех школах Эстонии, более чем в сотне учебных заведений пока сохраняется дистанционное обучение, пишет Rus.ERR.
Хотя правительство разрешило с 25 января возобновить контактное обучение во всех школах Эстонии, более чем в сотне учебных заведений пока сохраняется дистанционное обучение, пишет Rus.ERR.
Сохранение дистанционного обучения связано со случаями заражения COVID-19. В Департаменте здоровья сообщили, что школы часто обращаются в ведомство за рекомендациями по безопасной организации учебного процесса.
"У нас по Эстонии более сотни школ, в которых у членов коллектива диагностирован COVID-19, а также около 50 детских садов. В последнее время групповые заражения выявлялись во всех регионах - Пыхьяском, Идаском, Ляэнеском. К групповым заражениям мы относим случаи, когда за один раз заразились более пяти человек", - сказала главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс.
Школы должны согласовывать переход на дистанционное обучение с Департаментом здоровья, но, по словам Варьяс, чиновники стараются как можно меньше беспокоить учебный процесс, и не всегда рекомендуют переход на дистанционное обучение.