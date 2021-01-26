Земля в иллюминаторе, или Как я привился «Спутником»

Прошло десять часов с момента укола. Обещанной температуры нет. Общее состояние напоминает предпростудное, но весьма умеренное. Видимо, все представители моего окружения, страдавшие от симптомов, пребывают в состоянии «Крем «Неженка»». Зверский аппетит, полное отсутствие эстонского сыра на полках в соседнем магазине.

Сейчас пять часов утра. Прошло семнадцать с половиной часов. Боль в месте укола нарастает. Сейчас она вполне себе тянет по ощущениям на синяк после удара в плечо шаром для боулинга. Общее слабое состояние продолжается, температуры нет, но ощущение ее наступления не отпускает. Дикое расстройство сна.

Половина восьмого утра. Прошло двадцать часов. Появилась небольшая температура, синяк на руке, озноб и качели при попытке уснуть. На работу не еду, делаю все из дома, хотя еще в пять утра был уверен, что сто процентов поеду.

Сутки спустя. Температура 37.0. Рука по прежнему болит. В остальном – состояние, которое бывает при недолеченном гриппе: немного ломит, болит голова. Озноб прошёл. Одно хорошо – сохраняется аппетит и все мои четыре кошки не отходят и на метр. Я всегда знал, что с коронавирусом надо бороться при помощи котиков и поэзии Уку Мазинга. Вот с первого тома и начнем: может, станет лучше?

Прошло 27 часов. Мелкая симптоматика и больная рука. Это все, что осталось. Температура нормализовалась. Видимо, на этом все, и уже больше не удастся сделать приписку «на этом записи обрываются». Прошу простить, у меня на очереди второй том…

На часах 17 часов, с момента прививки прошел 31 час. Температура сошла на нет. Другие симптомы тоже меня покинули. Итог – больная рука и легкая ломота во всем теле. Выводы? Прививаться есть смысл. И если читать Мазинга без остановки, то рано или поздно, увидишь на потолке Иисуса.

P.S. А теперь на полном серьезе. Пережив в практически полном объеме упомянутую в социальных сетях симптоматику, хочется сказать, что, с одной стороны – да, она существует, но не так страшен черт, как новый сингл Бузовой, поскольку многим оказалось свойственно преувеличивать масштабы катастрофы, но это вопрос болевого порога.

С другой стороны, сам факт того, что с вакциной, дающей такие спецэффекты, отправляют на работу – отдельное преступление со стороны как медиков, так и трудовой системы, поскольку сидеть на рабочем месте в разобранном состоянии с весьма некомфортной температурой – отдельная история, заставляющая задуматься и во многом объясняющая причины, по которым многие россияне не особо хотят прививаться. Ведь пособие по нетрудоспособности сильно не равно заработной плате и даже один день (особенно в супердорогих январе и мае) – это весьма существенный удар по кошельку и нервной системе. К великому сожалению, далеко не всем везет с адекватным руководством: у большинства такой роскоши в наличии нет даже на расстоянии пушечного выстрела.

Как верно успели отметить специалисты по статистике, вакцинация в России идет крайне медленно, примерно на уровне Нидерландов. Не в последнюю очередь потому, что получение вожделенного укола не сопровождается двухдневным медотводом от работы. Просто потому что это совершенно невыгодно. Не хочу называть этих людей капиталистами, так как к капитализму они имеют такое же отношение, как Бузова к классической музыке. По этой же причине в России не было полноценного чрезвычайного положения – ведь пришлось бы замедлить строительство Дворца. Разве нет?