Расходы на оборону в Европе в 2020 году ощутимо выросли

Во всем мире расходы на оборону в прошлом году увеличились на 1,9 процента - с 1,8 триллиона долларов в 2019 году до 1,93 триллиона. Эксперты агентства прогнозируют, что в текущем году рост оборонных расходов в целом замедлится из-за последствий пандемии, пишет Deutsche Welle.

"Поскольку все регионы, кроме Европы, Азиатско-Тихоокеанского и Латинской Америки, вероятно, осуществят реальное сокращение в 2021 году, общий рост оборонных расходов упадет до самого низкого уровня с 2013 года", - цитирует РБК слова ведущего аналитика Janes Эндрю Макдональда. По данным издания, речь идет о показателе 1,53 триллиона долларов. Еще большее сокращение расходов из-за последствий пандемии будет наблюдаться в 2022 году, а после кризисных лет рост оборонных расходов вновь ускорится, считают авторы доклада.

Расходы на оборону выросли в европейских странах НАТО

Между тем, по данным НАТО, военные расходы европейских членов альянса в 2020 году увеличились на 4,3 процента по сравнению с уровнем 2019 года. В октябре 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что оборонные затраты этих стран растут шестой год подряд.