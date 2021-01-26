Экономист: коронакризис больше не влияет на недвижимость?

По словам главного экономиста Luminor, рынок недвижимости идет в ногу с экономикой, и поэтому в апреле прошлого года, во время чрезвычайного положения, мы увидели резкое падение активности сделок по квартирам, которые упали на целых 40%. В то же время, на фоне восстановления экономики, в третьем квартале активность по сделкам восстановилась, а в последнем квартале года она превысила уровень предыдущего года на 10%, с учетом продаж квартир в новостройках.

«В основном воздействие пандемии коронавируса на недвижимость миновало, и больше не стоит ожидать падения цен, – сказал Пальм. - Конец года был исключительно успешным. При этом значительный вклад внесли сделки в Харьюмаа и продажи новых квартир. Доля новых квартир в сделках с жильем выросла в четвертом квартале до рекордных 26%».

По словам Пальма, цены на новые квартиры также будут расти быстрее, чем в других сегментах, и разрыв в ценах между Таллинном и другими регионами Эстонии увеличится.

Объем сделок с новыми квартирами в апреле снизился на 27% (общий объем сделок на рынке снизился на 40%), а значит, новые квартиры имеют более стабильную стоимость. Цена на квартиры движется быстрее, чем цена на дома, где стоимость квадратного метра теперь более доступна, чем в квартирах.

По словам Пальма, восстановление на рынке недвижимости с точки зрения активности сделок, происходит несколько быстрее, чем в экономике. «Не было такого сильного падения цен, которого мы опасались весной. Одна из причин этого заключалась в том, что экономическая ситуация до коронакризиса была хорошей, и недвижимость до кризиса не была переоценена. Худшее развитие событий на рынке труда удалось предотвратить, потому что государство допустило дефицит бюджета, поддерживало заработную плату, повышало пенсии и не сокращало государственные расходы. Это означало, что почти три четверти семей смогли сохранить свое экономическое положение», – пояснил главный экономист.

По словам Пальма, из-за коронакризиса упала, прежде всего, активность по сделкам, цены же сохранялись, и девелоперы не стали снижать цены. С сентября продажи снова начались, и объемы кредитов также восстановились. Например, в ноябре, по данным Luminor, объем жилищных кредитов был на 13% выше, чем годом ранее. Объем всего портфеля жилищных кредитов на базе года прибавил 6%. «Сегодня мы видим аналогичную тенденцию небольшого роста в Финляндии и Швеции. Например, годовой рост цен на новые двухкомнатные квартиры в Финляндии оставался положительным в среднем во втором и третьем кварталах, в Хельсинки рост составил примерно 3,9%», – сказал Пальм.

Пальм добавил, что на рынке недвижимости наблюдается продолжительная и стабильная тенденция роста цен. В декабре квадратный метр таллиннской квартиры стоил в среднем 2264 евро, что является самой высокой ценой за время существования рынка недвижимости в Эстонии.

Так, за последние десять лет средняя цена квадратного метра квартирной собственности в Эстонии увеличилась с 630 евро до примерно 1518 евро, то есть на 120%. В Таллинне цена квадратного метра недвижимости росла на 10% быстрее средней. Если десятью годами ранее в Таллинне приходилось платить 960 евро за квадратный метр, то теперь – почти 2200 евро, что на 130% больше. Стоимость квадратного метра новой недвижимости составляет 3 000 евро, а за пределами Таллинна – 2 000 евро.