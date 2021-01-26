Опрос: лишь 10% людей верит, что государство обеспечит им достаточную пенсию

79 процентов участников опроса считают, что им нужно самостоятельно копить и откладывать деньги, чтобы обеспечить свое будущее. Это связано с тем, что государство не в состоянии обеспечить им пенсию достаточного размера – так считают 74 процента опрошенных. На финансовую поддержку детей после выхода на пенсию рассчитывают 12%, в то время как 59 процентов не верят, что дети будут поддерживать их материально в старости – остальные примерно 29 процентов колеблются.

«По сравнению с опросом, проведенным банком SEB в 2019 году, сейчас люди лучше понимают, что для более безопасного в финансовом плане будущего необходимы сбережения. Это еще больше усугубляется распространенной точкой зрения, что на государственную пенсию не прожить. По-прежнему большой интерес к накопительным решениям третьей ступени говорит о том, что люди осознали важность сбережений, и что они сами должны позаботиться о своем будущем», – сказала руководитель Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic SE Трийн Мессимас.

По словам Мессимас, нынешняя пенсионная реформа предлагает несколько возможностей накопления на старость, и с ними определенно стоит ознакомиться. «Можно продолжать накопления во второй ступени, потому что, как показывают расчеты Банка Эстонии, Министерства финансов и банка SEB, пенсия, получаемая совместно из первой и второй ступеней, будет выше, чем пенсия из одной лишь первой ступени. Проще всего убедиться в этом самостоятельно – при помощи калькулятора Департамента социального страхования. Пенсионная реформа также дает возможность начать самостоятельно управлять своими инвестициями. Для этого в апреле можно будет открыть специальный пенсионный инвестиционный счет (PIK), на который можно будет направлять накопленные во второй ступени активы и дальнейшие взносы во вторую ступень», – добавила Мессимас.

Также доход в пенсионном возрасте можно сохранить, продолжая работать, что, по данным опроса, планируют делать 55 процентов респондентов, но 20 процентов не считают таким уж возможным вариантом. Есть два взгляда на освоение новой специальности в более зрелом возрасте: в то время как 39% думают, что благодаря переподготовке они смогут работать и зарабатывать после выхода на пенсию, почти столько же (35%) скептически относятся к этой идее.

Почти половина опрошенных – 45 процентов – видят будущее пенсионной системы в мрачных тонах, полагая, что к тому времени, когда они достигнут пенсионного возраста, нынешняя система уже не будет функционировать.

Таблица: сравнение опросов 2019 и 2020 гг.

2019 г. 2020 г. Мне нужно самостоятельно копить деньги, чтобы обеспечить свое будущее 67% 79% Государство обеспечит мне достаточную пенсию 7% 10% Когда я выйду на пенсию, дети будут оказывать мне финансовую помощь 10% 12% Мой пенсионный возраст так далеко, что к тому времени пенсионной системы уже не будет 46% 45% Мне удалось вложить достаточно денег и купить недвижимость, чтобы обеспечить себе проживание 8% 12%