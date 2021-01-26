Uuskasutuskeskus: дайте новую жизнь вещам, которые лежат без дела!

Цель зимней кампании Uuskasutuskeskus – Центра повторного использования – обратить внимание людей на то, что не стоит выбрасывать хорошие вещи. Центр повторного использования принимает чистую и не рваную одежду, обувь, игрушки, книги, исправную бытовую технику, мебель, посуду, предметы интерьера, товары для спорта и хобби в хорошем состоянии. Помогите годным вещам, которые лежат у вас без дела, обрести нового владельца, ведь кому-то они еще могут принести много радости!

«Нередко в мусорном контейнере или рядом с ним можно увидеть выброшенные вещи, но, к сожалению, оттуда хорошая вещь может и не попасть к новому хозяину. Призываем людей не выбрасывать хорошие вещи в мусор, а дать им новую жизнь», – сказала исполнительный директор Центра повторного использования Диана Паакспуу.

Uuskasutuskeskus собирает по всей Эстонии в виде пожертвований бывшие в употреблении вещи и вновь пускает их в обращение. «Для того чтобы повторное использование было доступно рядом с домом, мы открываем свои центры по всей Эстонии. Помимо этого, мы совершаем выезды на микроавтобусе, чтобы людям было удобнее жертвовать нам вещи. В год Центр повторного использования спасает сотни тонн хороших вещей от попадания на свалку», – отметила Диана Паакспуу.

Вещи можно приносить во все магазины Uuskasutuskeskus во время их работы. Для вывоза крупногабаритных вещей, таких как мебель или бытовая техника, в Таллинне, Тарту, Пярну и Пайде можно вызвать микроавтобус Центра повторного использования.

Для этого надо прислать фотографии отдаваемой вещи и свои контактные данные по адресу электронной почты kaubik@uuskasutus.ee. Стоит иметь в виду: если микроавтобус уже вызван, то в придачу к крупной вещи можно отдать и другие предметы в хорошем состоянии, которые вам больше не нужны.

Почему стоит жертвовать вещи?

* Отдавая вещи, которые вы давно не используете, вы спасаете их от участи в конце концов оказаться на свалке.

* Жертвуя вещи, которые вы не используете ежедневно, вы освобождаете место в доме.

* Вы совершаете доброе дело и для себя, и для окружающей среды. Вместе мы заботимся о чистоте Эстонии.

* У многих нет возможности купить совершенно новую вещь, и ваше пожертвование может стать для кого-то единственной возможностью приобрести что-либо.