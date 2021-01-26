За сложностями поставки вакцины скрывается ценовая политика

Паэт отметил, что, возможно, необходимо пересмотреть и ценовую политику: «Но тут нет черно-белого решения. Нужно быть последовательными. Договоры все же нужно соблюдать. Если что-то станет дороже, придется сказать, что мы составим новый договор, согласно которому вы будете платить дороже», - считает Лутсар. Внезапные сложности с поставкой вакцины вызвали вопрос: насколько жизнеспособен план вакцинации в Европейском союзе, в том числе, в Эстонии.

«Я не верю, что ситуация будет лучше, поскольку мы находимся в едином тендере. Но точно пока сказать не могу. Посмотрим, сможет ли Pfizer справиться с новыми цифрами. Если да, то спад будет не особо сильным. Также зависит от того, сколько нам сможет поставить AstraZeneca», - подчеркнула член научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар.

«Поскольку поступающие в Эстонию объемы вакцины изначально ограниченные, в сотрудничестве с экспертной комиссией по государственной иммунопрофилактике мы определили группы риска, которым нужно обеспечить вакцинацию в первую очередь», - сказала заведующая отделом народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарманн.

Она добавила: «Как только в Эстонию поступит достаточное количество вакцины, вакцинирование будет обеспечено для всего населения страны, но по-прежнему важно, чтобы мы все соблюдали установленное меры безопасности: мыли руки, соблюдали дистанцию, носили маски и оставались дома, если заболели.

На основании договора о предзакупке в первом квартале этого года Эстония ждала от AstraZeneca 270 000 доз вакцины. В прошлую пятницу фирма сообщила, что в феврале в Эстонию поступит около 75 000 доз. О сроках поставок и объемах информации пока нет.

Вакцина, которая должна уйти в массы

Используемые сейчас в Эстонии и Европе вакцины Moderna ja Pfizer/BioNTech основаны на совершенно новой технологии mRNA, при которой для производства белка, вызывающего иммунную реакцию, в тело поставляется ген конкретного белка, на основе которого рибосомы самого человека начинают их производить. Основным предпочтением этих вакцин является то, что есть возможность получить новую вакцины с большой скоростью. Однако от обычной классической вакцины, — деактивированной, то есть основанной на ослабленном вирусе — они намного дороже и, как неоднократно подчеркивалось в СМИ, их нужно хранить при крайне низкой температуре, что значительно усложняет логистику вакцинации.

AstraZeneca тоже использует новую, но все же не настолько революционную технологию вирусного вектора. В ней для доставки генетической информации белка вируса в клетки человека используют ослабленный генетически модифицированный аденовирус шимпанзе.

В отличие от mRNA вакцин с 90-процентной эффективностью, продукт AstraZeneca чуть скромнее, предлагая лишь примерно 70-процентную эффективность, что в целом все равно является очень хорошим результатом. Кроме того, эта вакцина значительно дешевле — одна доза стоит несколько евро, то есть в десять раз меньше, чем попавшие на рынок первыми вакцины.

Поэтому и ожидается, что с приходом вакцины AstraZeneca начнется серьезная массовая вакцинация. Как и с вакцинами mRNA, и при ее производстве не нужно много времени для процесса ослабления вируса, поэтому и ее можно производить быстрее обычного. Кроме того, эту вакцину можно хранить в обычном холодильнике, что намного упрощает весь процесс. Каур Маран