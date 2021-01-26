За сложностями поставки вакцины скрывается ценовая политика

В конце прошлой рабочей недели британский производитель лекарств AstraZeneca сообщил, что не сможет поставить странам-членам Евросоюза обещанные объемы вакцины от Covid-19. Речь идет о втором после американского предприятия Pfizer и его базирующегося в Германии партнера BioNTech договорном поставщике, который сгустил тучи над Старым Миром.
AstraZeneca объяснила руководящей комиссии по единому тендеру на вакцину от Covid-19 Европейской комиссии, что причиной снижения являются сложности с производством и поставкой. Производитель пообещал в любом случае снабдить союз миллионными объемами, увеличив в последующие два месяца производственные мощности. Сообщение британского предприятия поступило в то время, когда мир напрягся из-за новых штаммов коронавируса, особенно тех, которые были выявлены с Великобритании и Южной Америке: более заразных, чем тот, с которого все началось в прошлом году в китайской Ухани.
Если же посмотреть, какие страны успешно вакцинируются сейчас в Европе, то это — не входящие в состав ЕС Великобритания и Израиль. В Израиле за две с половиной недели смогли провакцинировать 15 процентов девятимиллионного населения, в Великобритании тот же показатель несколько дней назад находился в пределах восьми процентов. По состоянию на 23 января во всем Европейском союзе вакцинировано 1,8-1,9 процента населения.
За сложностями с поставками может таиться простая причина. Евродепутат Урмас Паэт и член научного совета по борьбе с распространением коронавируса Ирья Лутсар, обсуждая тему с Postimees, тоже обратили внимание на то, что сложностей с поставками нет у тех стран, где цена на вакцину выше.
Больше ЕС, например, платят Израиль и Великобритания.
В прошлом месяце отвечающая за бельгийский бюджет Эва де Блекер случайно опубликовала твит о том, сколько Евросоюз платит за один укол. Moderna мы платим 18 евро за дозу, Pfizer/BioNTech — 12 евро и AstraZenecale 1,78 евро.
В то же время, говорят, что Великобритания платит Moderna 27-31,5 евро за укол, написала британская газета Daily Mail. По данным Би-Би-Си, AstraZeneca получает около 3,3 евро, а доза вакцины Pfizer/BioNTech обходится Лондону примерно в 16,9 евро.
Власти Израиля не раскрывают, сколько ни платят за вакцину, но один, пожелавший остаться не названным чиновник сообщил новостному агентству Reuters, что правительство премьер-министра Биньямина Нетеньяху готово платить, например, Pfizer около 30 долларов за одну дозу вакцины, то есть 24,7 евро. Урмас Паэт, у которого, как заместителя председателя комиссии по иностранным делам ЕС, имеется обзор плана вакцинации, сказал Postimees, что сейчас у Брюсселя есть лишь косвенные средства оказания влияния.
«На прошлой неделе Европарламент очень четко сказал, что производители лекарств должны соблюдать договоренность. Это же сказала и Европейская комиссия. Так что политический месседж производителям лекарств отправлен. Это означает, что мы предполагаем соблюдение договоренностей», - отметил он.
Однако евродепутат уточнил, что бизнес тех же фирм в ЕС не ограничивается одним только производством и поставкой вакцины: «Таким образом, если один или другой договор сегодня не заслуживают доверия, каким-то образом это может отразиться на их будущем».