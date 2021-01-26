Вт, 26.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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За сложностями поставки вакцины скрывается ценовая политика

Неожиданные сложности с поставкой вакцины вызвали вопрос: насколько жизнеспособен прежний план вакцинации Европейского союза. ФОТО: Christian Ohde/Imago Images/Scanpix

Капитализм — это, кто больше платит, тот получает первым. Так можно с первой попытки объяснить, почему в Европейском союзе вторую неделю подряд наблюдаются сложности с поставкой вакцины, пишет Postimees.

В конце прошлой рабочей недели британский производитель лекарств AstraZeneca сообщил, что не сможет поставить странам-членам Евросоюза обещанные объемы вакцины от Covid-19. Речь идет о втором после американского предприятия Pfizer и его базирующегося в Германии партнера BioNTech договорном поставщике, который сгустил тучи над Старым Миром.

AstraZeneca объяснила руководящей комиссии по единому тендеру на вакцину от Covid-19 Европейской комиссии, что причиной снижения являются сложности с производством и поставкой. Производитель пообещал в любом случае снабдить союз миллионными объемами, увеличив в последующие два месяца производственные мощности. Сообщение британского предприятия поступило в то время, когда мир напрягся из-за новых штаммов коронавируса, особенно тех, которые были выявлены с Великобритании и Южной Америке: более заразных, чем тот, с которого все началось в прошлом году в китайской Ухани.

Если же посмотреть, какие страны успешно вакцинируются сейчас в Европе, то это — не входящие в состав ЕС Великобритания и Израиль. В Израиле за две с половиной недели смогли провакцинировать 15 процентов девятимиллионного населения, в Великобритании тот же показатель несколько дней назад находился в пределах восьми процентов. По состоянию на 23 января во всем Европейском союзе вакцинировано 1,8-1,9 процента населения.

За сложностями с поставками может таиться простая причина. Евродепутат Урмас Паэт и член научного совета по борьбе с распространением коронавируса Ирья Лутсар, обсуждая тему с Postimees, тоже обратили внимание на то, что сложностей с поставками нет у тех стран, где цена на вакцину выше.

Больше ЕС, например, платят Израиль и Великобритания.

В прошлом месяце отвечающая за бельгийский бюджет Эва де Блекер случайно опубликовала твит о том, сколько Евросоюз платит за один укол. Moderna мы платим 18 евро за дозу, Pfizer/BioNTech — 12 евро и AstraZenecale 1,78 евро.

В то же время, говорят, что Великобритания платит Moderna 27-31,5 евро за укол, написала британская газета Daily Mail. По данным Би-Би-Си, AstraZeneca получает около 3,3 евро, а доза вакцины Pfizer/BioNTech обходится Лондону примерно в 16,9 евро.

Власти Израиля не раскрывают, сколько ни платят за вакцину, но один, пожелавший остаться не названным чиновник сообщил новостному агентству Reuters, что правительство премьер-министра Биньямина Нетеньяху готово платить, например, Pfizer около 30 долларов за одну дозу вакцины, то есть 24,7 евро. Урмас Паэт, у которого, как заместителя председателя комиссии по иностранным делам ЕС, имеется обзор плана вакцинации, сказал Postimees, что сейчас у Брюсселя есть лишь косвенные средства оказания влияния.

«На прошлой неделе Европарламент очень четко сказал, что производители лекарств должны соблюдать договоренность. Это же сказала и Европейская комиссия. Так что политический месседж производителям лекарств отправлен. Это означает, что мы предполагаем соблюдение договоренностей», - отметил он.

Однако евродепутат уточнил, что бизнес тех же фирм в ЕС не ограничивается одним только производством и поставкой вакцины: «Таким образом, если один или другой договор сегодня не заслуживают доверия, каким-то образом это может отразиться на их будущем».

Паэт отметил, что, возможно, необходимо пересмотреть и ценовую политику: «Но тут нет черно-белого решения. Нужно быть последовательными. Договоры все же нужно соблюдать. Если что-то станет дороже, придется сказать, что мы составим новый договор, согласно которому вы будете платить дороже», - считает Лутсар. Внезапные сложности с поставкой вакцины вызвали вопрос: насколько жизнеспособен план вакцинации в Европейском союзе, в том числе, в Эстонии.

«Я не верю, что ситуация будет лучше, поскольку мы находимся в едином тендере. Но точно пока сказать не могу. Посмотрим, сможет ли Pfizer справиться с новыми цифрами. Если да, то спад будет не особо сильным. Также зависит от того, сколько нам сможет поставить AstraZeneca», - подчеркнула член научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар.

«Поскольку поступающие в Эстонию объемы вакцины изначально ограниченные, в сотрудничестве с экспертной комиссией по государственной иммунопрофилактике мы определили группы риска, которым нужно обеспечить вакцинацию в первую очередь», - сказала заведующая отделом народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарманн.

Она добавила: «Как только в Эстонию поступит достаточное количество вакцины, вакцинирование будет обеспечено для всего населения страны, но по-прежнему важно, чтобы мы все соблюдали установленное меры безопасности: мыли руки, соблюдали дистанцию, носили маски и оставались дома, если заболели.

На основании договора о предзакупке в первом квартале этого года Эстония ждала от AstraZeneca 270 000 доз вакцины. В прошлую пятницу фирма сообщила, что в феврале в Эстонию поступит около 75 000 доз. О сроках поставок и объемах информации пока нет.

Европейский департамент лекарств должен дать оценку вакцине AstraZeneca в эту пятницу.

Вакцина, которая должна уйти в массы

Используемые сейчас в Эстонии и Европе вакцины Moderna ja Pfizer/BioNTech основаны на совершенно новой технологии mRNA, при которой для производства белка, вызывающего иммунную реакцию, в тело поставляется ген конкретного белка, на основе которого рибосомы самого человека начинают их производить. Основным предпочтением этих вакцин является то, что есть возможность получить новую вакцины с большой скоростью. Однако от обычной классической вакцины, — деактивированной, то есть основанной на ослабленном вирусе — они намного дороже и, как неоднократно подчеркивалось в СМИ, их нужно хранить при крайне низкой температуре, что значительно усложняет логистику вакцинации.

AstraZeneca тоже использует новую, но все же не настолько революционную технологию вирусного вектора. В ней для доставки генетической информации белка вируса в клетки человека используют ослабленный генетически модифицированный аденовирус шимпанзе.

В отличие от mRNA вакцин с 90-процентной эффективностью, продукт AstraZeneca чуть скромнее, предлагая лишь примерно 70-процентную эффективность, что в целом все равно является очень хорошим результатом. Кроме того, эта вакцина значительно дешевле — одна доза стоит несколько евро, то есть в десять раз меньше, чем попавшие на рынок первыми вакцины.

Поэтому и ожидается, что с приходом вакцины AstraZeneca начнется серьезная массовая вакцинация. Как и с вакцинами mRNA, и при ее производстве не нужно много времени для процесса ослабления вируса, поэтому и ее можно производить быстрее обычного. Кроме того, эту вакцину можно хранить в обычном холодильнике, что намного упрощает весь процесс. Каур Маран

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