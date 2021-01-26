Вт, 26.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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  • В Эстонии добавилось 357 новых случаев заражения коронавирусом: скончались девять человек
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В Эстонии добавилось 357 новых случаев заражения коронавирусом: скончались девять человек

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Jakub Kaczmarczyk/EPA

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4840 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 357, то есть 7,4% от общего количества.

По состоянию на утро 26 января в больницах находится 409 пациентов с Covid-19.

По данным Департамента здоровья, за сутки скончалось девять человек с коронавирусом. Всего в Эстонии от последствий коронавирусной инфекции умерли 392 человека.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 27 180 человек, из которых у 3078 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 41 330 случаев заболевания Covid-19.

По данным Регистра народонаселения больше всего положительных результатов было получено в Харьюмаа, где коронавирус установлен у 201 человека, 162 из них проживают в Таллинне. 

В Ида-Вирумаа прибавилось 46, в Пярнумаа 31, Тартумаа 26, Ляэне-Вирумаа 12, Йыгевамаа 9 и Рапламаа 8 положительных тестов. В Вырумаа - 5, Ляэнемаа - 4, в Пыльвамаа, Ярвамаа, Вильяндимаа и на Хийумаа - по 2 новых случая, а на Сааремаа - один. В Валгамаа не было зафиксировано ни одного нового случая заражения. В случае шести человек место жительство в регистре отсутствует. 

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 541,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,1% от общего количества сделанных тестов.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения более 14 500 человек, в том числе 3165 заразившихся.

Под наблюдением Идаского регионального отделения более 5400 человек, в том числе 1253 заразившихся.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения более 3500 человек, в том числе 719 заразившихся, среди находящихся под наблюдением есть также заразившиеся из Пыхьяского и Лыунаского регионов.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения более 4700 человек, в том числе 1022 заразившихся, среди находящихся под наблюдением есть также заразившиеся из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов.

В Эстонии от COVID-19 привиты 27 180 человек

В Эстонии от COVID-19 привиты 27 180 человек, цель — вакцинировать все население.

Вакцинированным гарантирована вторая доза вакцины, вакцинация от COVID-19 продолжается несмотря на некоторое снижение поставок. Продолжится вакцинация в домах призрения, начнется вакцинация работников здравоохранения второй дозой.

Расширение целевых групп вакцинации отложено как минимум на неделю. Вакцина легко переносится, кратковременные побочные эффекты обнаружены у 0,4 процента привитых.

Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или  заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.

Вакцинация  предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и обитателям домов призрения, а также людям старше 70 лет и пациентам с определенными диагнозами,  у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме.

Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация будет проведена и для других целевых групп и остального населения страны.

Каждый человек может самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента digilugu.ee.

Скачайте приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 258 218 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 2772 раза, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 308.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите свои контакты с другими людьми к минимуму и проводите как можно больше времени дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать инфекцию кому-то из своих домочадцев.

С нового года возмещение по больничному выплачивается начиная со второго дня болезни. Право на возмещение по больничному также имеют люди, близко контактировавшие с больными COVID-19, за дни пребывания в самоизоляции. Собственная ответственность работника распространяется на первый день болезни, возмещение со второго по пятый день выплачивает работодатель, а Больничная касса компенсирует пребывание на больничном начиная с шестого дня. Подробную информацию можно найти на сайте Больничной кассы.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.

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