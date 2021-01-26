В Эстонии добавилось 357 новых случаев заражения коронавирусом: скончались девять человек

По состоянию на утро 26 января в больницах находится 409 пациентов с Covid-19.

По данным Департамента здоровья, за сутки скончалось девять человек с коронавирусом. Всего в Эстонии от последствий коронавирусной инфекции умерли 392 человека.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 27 180 человек, из которых у 3078 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 41 330 случаев заболевания Covid-19.

По данным Регистра народонаселения больше всего положительных результатов было получено в Харьюмаа, где коронавирус установлен у 201 человека, 162 из них проживают в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 46, в Пярнумаа 31, Тартумаа 26, Ляэне-Вирумаа 12, Йыгевамаа 9 и Рапламаа 8 положительных тестов. В Вырумаа - 5, Ляэнемаа - 4, в Пыльвамаа, Ярвамаа, Вильяндимаа и на Хийумаа - по 2 новых случая, а на Сааремаа - один. В Валгамаа не было зафиксировано ни одного нового случая заражения. В случае шести человек место жительство в регистре отсутствует.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 541,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,1% от общего количества сделанных тестов.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения более 14 500 человек, в том числе 3165 заразившихся.

Под наблюдением Идаского регионального отделения более 5400 человек, в том числе 1253 заразившихся.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения более 3500 человек, в том числе 719 заразившихся, среди находящихся под наблюдением есть также заразившиеся из Пыхьяского и Лыунаского регионов.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения более 4700 человек, в том числе 1022 заразившихся, среди находящихся под наблюдением есть также заразившиеся из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов.

В Эстонии от COVID-19 привиты 27 180 человек

В Эстонии от COVID-19 привиты 27 180 человек, цель — вакцинировать все население.

Вакцинированным гарантирована вторая доза вакцины, вакцинация от COVID-19 продолжается несмотря на некоторое снижение поставок. Продолжится вакцинация в домах призрения, начнется вакцинация работников здравоохранения второй дозой.

Расширение целевых групп вакцинации отложено как минимум на неделю. Вакцина легко переносится, кратковременные побочные эффекты обнаружены у 0,4 процента привитых.

Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.

Вакцинация предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и обитателям домов призрения, а также людям старше 70 лет и пациентам с определенными диагнозами, у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме.

Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация будет проведена и для других целевых групп и остального населения страны.