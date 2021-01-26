Еврокомиссия инициировала экспортный контроль за производящимися в ЕС вакцинами от коронавируса

Соответствующее заявление опубликовала вечером 25 января еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис: "Комиссия сегодня (в понедельник) предложила 27 странам-членам в руководящем комитете как можно быстрее ввести механизм прозрачности экспорта. Мы хотим ясности по сделкам и полной прозрачности экспорта вакцин из ЕС, а в будущем все компании, которые производят в ЕС вакцины от COVID-19, должны будут направлять предварительное уведомление во всех случаях, когда они хотят экспортировать вакцины в третьи страны".

В заявлении отмечается, что компания AstraZeneca, вакцина которой должна быть одобрена в ЕС на этой неделе, неожиданно сообщила о существенном сокращении поставок вакцины по сравнению с заключенными ранее договоренностями с Брюсселем. Предоставленные компанией обоснования этого шага не удовлетворили Еврокомиссию, а предложенный компанией новый график поставок является неприемлемым для ЕС.