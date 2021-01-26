Вт, 26.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Еврокомиссия инициировала экспортный контроль за производящимися в ЕС вакцинами от коронавируса

AstraZeneca. ФОТО: Reuters / Scanpix

Столкнувшись с неожиданным сокращением поставок вакцин от коронавируса, Европейская комиссия предложила руководящему комитету по управлению вакцинацией от коронавируса в ЕС ввести механизм прозрачности экспорта вакцин от COVID-19, производящихся на территории Евросоюза, пишет Rus.ERR.

Соответствующее заявление опубликовала вечером 25 января еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис: "Комиссия сегодня (в понедельник) предложила 27 странам-членам в руководящем комитете как можно быстрее ввести механизм прозрачности экспорта. Мы хотим ясности по сделкам и полной прозрачности экспорта вакцин из ЕС, а в будущем все компании, которые производят в ЕС вакцины от COVID-19, должны будут направлять предварительное уведомление во всех случаях, когда они хотят экспортировать вакцины в третьи страны".

В заявлении отмечается, что компания AstraZeneca, вакцина которой должна быть одобрена в ЕС на этой неделе, неожиданно сообщила о существенном сокращении поставок вакцины по сравнению с заключенными ранее договоренностями с Брюсселем. Предоставленные компанией обоснования этого шага не удовлетворили Еврокомиссию, а предложенный компанией новый график поставок является неприемлемым для ЕС.

"Европейский союз хочет знать в точности, какие дозы вакцины произвела AstraZeneca и где именно они были произведены, а также осуществлялись ли поставки вакцины и кому именно. Представленные компанией ответы пока были неудовлетворительными, - сказала Кириакидис. - Европейский союз хочет как можно быстрее получить заказанные и заранее оплаченные дозы. И мы хотим, чтобы наш контракт был полностью выполнен".

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