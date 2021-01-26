Вт, 26.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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У Таллиннского автовокзала мужчина открыл стрельбу

Таллиннский автовокзал. ФОТО: Михкель Марипуу

Во вторник утром полиция задержала на Таллиннском автовокзале мужчину, который выстрелил в воздух из не идентифицированного пока оружия.

Вызов на автовокзал поступил в полицию незадолго до девяти часов, сообщила BNS пресс-секретарь полиции Марианне Убалехт.

Прибывшие на место патрули полиции задержали на месте 32-летнего мужчину и доставили его в отделение полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

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