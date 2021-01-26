У Таллиннского автовокзала мужчина открыл стрельбу
Во вторник утром полиция задержала на Таллиннском автовокзале мужчину, который выстрелил в воздух из не идентифицированного пока оружия.
Во вторник утром полиция задержала на Таллиннском автовокзале мужчину, который выстрелил в воздух из не идентифицированного пока оружия.
Вызов на автовокзал поступил в полицию незадолго до девяти часов, сообщила BNS пресс-секретарь полиции Марианне Убалехт.
Прибывшие на место патрули полиции задержали на месте 32-летнего мужчину и доставили его в отделение полиции для выяснения обстоятельств инцидента.