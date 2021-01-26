Зарплата в конверте: налоговики намерены дополнительно взыскать более 12 млн евро

По сравнению с прошлым годом число проверок увеличилось на 140, и сумма назначенных к уплате налогов – на четыре млн евро, сообщили в департаменте.

С руководителями предприятий провели 2281 персональную консультацию в связи с риском выплаты заработной платы в конвертах, после которых треть предприятий исправила свое налоговое поведение и уплачиваемые этими предприятиями налоги, связанные с использованием рабочей силы, существенно выросли.

По словам руководителя отдела налогового аудита Оскара Ыуна, заработная плата в конвертах по-прежнему находится в фокусе НТД, и обусловленная коронавирусом ситуация этот приоритет не изменила. «Число проверок мы не уменьшили, и вероятность обнаружения нарушений по-прежнему велика», – уточнил Ыун.

«Следует учитывать, что у выплаты заработной платы в конвертах всегда есть две стороны – работодатель и работник. В своих проверках НТД руководствуется тем, что в ситуации, когда работник сознательно соглашается с получением заработной платы в конвертах или даже сам этого требует, НТД может потребовать исполнения обязательства по уплате не удержанного с заработной платы подоходного налога и с работника, – пояснил Ыун. – При этом весенняя ситуация и текущий период наглядно показали, что в трудное время добросовестные налогоплательщики имеют надежду на получение пособия от государства».

Одним из важных направлений в борьбе с заработными платами в конвертах являются госпоставки, при этом государство при заказе работ не должно пользоваться услугами недобросовестных предпринимателей. Для этого НТД в сотрудничестве с департаментом полиции и погранохраны и инспекцией труда регулярно проводит проверки и на объектах госпоставок.

Больше всего проверок было проведено в строительном секторе, где из 1999 проверенных работников не было зарегистрировано 93 лица, т.е. около пяти процентов. В транспортном секторе было проверено 1552 работника, из них было не зарегистрировано 29 человек, в лесном хозяйстве было не зарегистрировано 11 работников из 236, в розничной торговле – 18 из 173, в оптовой торговле – восемь из 270, и в сфере питания трое из 167 работников было не зарегистрировано.

Доля незарегистрированных работников, установленных в ходе проверок, в этом году была наибольшей в Ярвамаа – девять процентов. Далее следовали Вильяндимаа (8 процентов), а также Йыгевамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа и Рапламаа (7 процентов).