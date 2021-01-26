Фото ⟩ Жена, выстрелившая мужу в лицо, предстала перед судом

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Лийну Баховски в том, что в мае прошлого года в волости Куусалу Харьюского уезда она выстрелила в известного инструктора по стрельбе, своего супруга Мартина Баховски. Прокуратура предъявила ей обвинение в попытке убийства.

По словам руководившей уголовным следствием прокурора Катрин Паэсоо, произошедшее 18 мая прошлого года в волости Куусалу в Харьюмаа тяжкое преступление вызвано злоупотреблением алкоголем.

«В ходе следствия подтвердилось, что обвиняемая вместе с супругом употребляла дома алкоголь. Согласно собранным в рамках уголовного дела доказательствам, жена находилась в одном помещении с супругом и прицелилась в него из зарегистрированного на нее легального огнестрельного оружия. В следующее мгновение женщина выстрелила супругу один раз в район лица, причинив ему тем самым опасную для жизни травму», - сказала Паэсоо.

Медики отвезли раненого мужчину в больницу, его жизнь удалось спасти. Полиция тем же вечером задержала подозреваемую у нее дома.