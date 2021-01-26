Фото ⟩ Жена, выстрелившая мужу в лицо, предстала перед судом
Сегодня, 26 января, в Харьюском уездном суде начался судебный процесс над Лийной Баховски, которую обвиняют в том, что она выстрелила в своего мужа, пишет Postimees.
Сегодня, 26 января, в Харьюском уездном суде начался судебный процесс над Лийной Баховски, которую обвиняют в том, что она выстрелила в своего мужа, пишет Postimees.
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Лийну Баховски в том, что в мае прошлого года в волости Куусалу Харьюского уезда она выстрелила в известного инструктора по стрельбе, своего супруга Мартина Баховски. Прокуратура предъявила ей обвинение в попытке убийства.
По словам руководившей уголовным следствием прокурора Катрин Паэсоо, произошедшее 18 мая прошлого года в волости Куусалу в Харьюмаа тяжкое преступление вызвано злоупотреблением алкоголем.
«В ходе следствия подтвердилось, что обвиняемая вместе с супругом употребляла дома алкоголь. Согласно собранным в рамках уголовного дела доказательствам, жена находилась в одном помещении с супругом и прицелилась в него из зарегистрированного на нее легального огнестрельного оружия. В следующее мгновение женщина выстрелила супругу один раз в район лица, причинив ему тем самым опасную для жизни травму», - сказала Паэсоо.
Медики отвезли раненого мужчину в больницу, его жизнь удалось спасти. Полиция тем же вечером задержала подозреваемую у нее дома.
Полиция обнаружила в доме и подсобных помещениях в общей сложности 12 единиц огнестрельного оружия, в том числе три нелегальные. Кроме того, на территории обнаружили нелегальные детали оружия. В этой связи было возбуждено отдельное уголовное дело в отношении инструктора по стрельбе и учредителя центра тактической стрельбы Мартина Баховски. В ноябре прошлого года Мартин Баховски заключил сделку с прокуратурой, согласно которой был приговорен к условному тюремному заключению.