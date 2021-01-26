Владельцы и работники ресторанов, баров и кафе Эстонии призывают государство к ответу

Гастрономическая и ресторанная культура – это неотъемлемая часть общей культуры народов, населяющих Эстонию, пишут авторы обращения. Ее потеря не только нанесет стране значительный международный имиджевый урон, но и принесет более значимые и конкретные потери. Гастрономическая и ресторанная культура – это не просто помещения ресторанов и владельцы бизнеса, это значительная часть трудоспособного и трудолюбивого населения Эстонии, занятого в сфере общественного питания, напоминают авторы.

После вынужденного закрытия ресторанов, баров и кафе всем этим людям придется менять профессию или покинуть Эстонию в поисках работы. Уже сейчас в ресторанной сфере огромный дефицит рабочей силы, а в ситуации, когда ее станет катастрофически мало – этой сфере экономики и культуры будет просто невозможно восстановиться. А это, в свою очередь, означает, что Эстония не сможет долгие годы восстановить и индустрию туризма. 70

Рестораны, бары и кафе Эстонии, кроме всего прочего, - это и эстонская кухня, старая и новая. Закрыв рестораны, бары и кафе Эстония потеряет и эстонскую кухню, которая с таким трудом воссоздаётся и развивается.

Осознавая эту ответственность, авторы обращения призывают правительство Эстонской Республики:

1. Незамедлительно пересмотреть имеющиеся сейчас ограничения. 2. Разрешить ресторанам, барам и кафе работать, как минимум, до 22.00, при заполняемости залов 50 % и дистанции между столиками в 2 метра. А в дальнейшем полностью перейти на их обычный график работы. 3. Более подробно информировать владельцев ресторанов, баров и кафе о возможностях получения компенсаций и финансовой помощи. 4. Выделить ресторанный сектор экономики в отдельный вид экономической деятельности при рассмотрении ходатайств о компенсациях и финансовой помощи.

«Как показывает статистика, всеобщей вакцинации придется ждать много месяцев. При огромном количестве людей в торговых центрах и транспорте невозможно уменьшить статистику заболеваемости – это тоже означает, что при существующих способах оценки ситуации – она продлится еще много месяцев. А судьба гастрономической и ресторанной культуры Эстонии зависит от возможности начать активную работу в ближайшие дни. Счет идет не на месяцы, а на дни и часы», - пишут представители ресторанов.

«Мы не призываем закрыть торговые центры и отменить транспорт. Мы призываем к более взвешенному и экспертному подходу к введению ограничений в каждой конкретной сфере деятельности». 70

«Мы считаем логичным и правильным защищать в первую очередь группы риска – пожилых людей и людей с различными заболеваниями, - заостряют авторы письма внимание на текущей ситуации. - Статистика и экспертные оценки показывают, что представители групп риска не посещают рестораны, кафе и бары в вечернее время. А если и посещают - то в дневное время, когда там очень мало других клиентов».

Рестораторы отмечают, что не следует забывать и тот факт, что в связи с развитием высокотехнологичных производств и компьютерного сектора, в Эстонии выросло и появилось целое поколение образованных молодых людей, для которых питание в ресторанах, кафе и баров – это уже не прихоть и развлечение, а жесткая необходимость: «Множество современных квартир даже не имеют полноценных кухонь, где можно готовить пищу. Доставка еды на дом, фастфуд, еда в супермаркетах – все это не решает проблемы, а порождают новые. Целое поколение молодых людей питаются неправильно и не качественно».

«Уважаемые члены Правительства Эстонской Республики, судьба гастрономической и ресторанной культуры, судьба работников сферы общественного питания и членов их семей, судьба туристического сектора экономики Эстонии сейчас в ваших руках, - пишут представители ресторанной индустрии. - Мы сделали все, что могли. Речь не о компенсациях, которые были обещаны и бизнесу, и работникам. Эти компенсации не спасут ситуацию. Речь идет о большом количестве трудоспособного населения, целом пласте эстонской культуры, целой отрасли экономики».

В заключение авторы письма надеются на понимание со стороны правительства и незамедлительные действия.