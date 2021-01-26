Вт, 26.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Галерея ⟩ Правительство Каи Каллас принесло присягу

Члены правительства Партии реформ и Центристской партии в 10 часов утра во вторник принесли в Рийгикогу должностную присягу, президент Керсти Кальюлайд также освободила от должности предыдущее правительство Юри Ратаса.

После принесения присяги в Белом зале Тоомпеа состоялась торжественная церемония, министры в сопровождении канцлеров отправились в министерства, а премьер-министр с госсекретарем в Дом Стенбока.

Новое правительство впервые соберется на начинающемся в 14 часов во вторник кабинетном совещании, чтобы обсудить связанные с пандемией коронавируса вопросы.

Реформистские министры нового правительства: премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр обороны Калле Лаанет, министр сельской жизни Урмас Круузе, министр образования и науки Лийна Керсна, министр внешней торговли и ИТ Андрес Сутть и министр юстиции Марис Лаури.

Центристские министры: министр окружающей среды Тынис Мёльдер, министр культуры Аннели Отть, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр государственного управления Яак Ааб, министр внутренних дел Кристиан Яани, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

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