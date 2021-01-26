Видео ⟩ Кадры, достойные кино: в Риге зараженный коронавирусом сбежал из приюта и устроил ДТП на угнанной машине

В понедельник одно из окон дома по улице Маскавас, 208, или Рижского мужского приюта закрывает деревянная доска, но там по-прежнему видны осколки выбитого стекла. Постоянные обитатели дома слышали, что это последствия некого чрезвычайно необычного происшествия.

Один из обитателей приюта сказал, что точно ничего неизвестно. "Что-то слышал краем уха. Кто-то сбежал из изолятора и угнал машину", - рассказал передаче Degpunktā жилец приюта.

Как оказалось, инцидент начался еще в субботу в 12:26, когда при свете дня подоконник засыпало разбитое стекло: окно изнутри выбил заболевший бездомный с положительным тестом на коронавирус, находившийся на изоляции еще с 19 января. После побега он отправился в направлении Lido и охранники передали информацию полицейским.

Однако, несмотря на то, что полицейский автомобиль был неподалеку, беглецу удалось удачно спрятаться от глаз инспекторов - как оказалось, сбежавший нашел спасение в находящихся неподалеку туях, а полицейские, не заметив его, направились в сторону улицы Краста, где никого не обнаружили.

Вскоре была получена информация, что беглец сел в автомобиль одного из работников, стоявший с заведенным двигателем, и уехал.

О происходящем незамедлительно сообщили в Госполицию Латвии, автомобиль объявили в розыск.

Однако белый Audi уже мчался прочь от Риги. Первая авария была зафиксирована в Саласпилсе, где на шоссе машина повредила несколько других транспортных средств и скрылась с места происшествия.

Полицейские, вычислив примерно, куда водитель может отправиться, направили на шоссе несколько экипажей: один ждал нарушителя у Кегумса, в свою очередь второй начал путь от Огре.

Водитель был замечен в центре Огре, и началось преследование, которое, впрочем, долго не продолжалось, так как всего несколько минут спустя он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Subaru, которая в свою очередь столкнулась с еще одним находящимся на дороге транспортным средством.

"Полет" горе-водителя зафиксировали и видеокамеры, когда затем белый Audi Q7 на большой скорости врезался во впереди едущую Audi 80 и толкал ее, пока обе машины не остановились.

Подозрительный шум на шоссе услышали и жильцы соседнего дома, всего десять минут назад вернувшиеся из магазина. Им повезло не появиться на пути сбегавшего водителя.

Как Degpunktā выяснила в Службе неотложной медицинской помощи, на месте происшествия работали четыре бригады медиков, а всего помощь была оказана четырем людям.

Двое пострадавших обошлись лишь осмотром медиков и обработкой ран, в свою очередь двое травимрованных были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Сейчас против 56-летнего бездомного возбуждено два уголовных дела - одно за угон автомобиля, другое за ДТП.

Стражи порядка просят отозваться всех, у кого есть фото и видеоматериалы, связанные с этим происшествием, или любая другая информация, способная помочь в ходе расследования.