За минувшие сутки в Литве выявлено 686 новых случаев COVID-19, скончались 14 человек
За минувшие сутки в Литве подтверждено 686 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил во вторник Департамент статистики страны.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 686 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил во вторник Департамент статистики страны.
За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 2462 человека.
Кроме того, в общую статистику смертей включен еще 10 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 177 тыс. 934 случая COVID-19, 121 тыс. 907 человек выздоровели, 51 тыс. 291 человек все еще болен.
От коронавируса в Литве скончалось 2688 человек.
Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 58 тыс. 599 человек, двумя дозами – 9021 человек. За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 36 человек, привитых второй дозой не было.
За минувшие сутки было взято 7784 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 879 тыс. 898.