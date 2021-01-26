За минувшие сутки в Литве выявлено 686 новых случаев COVID-19, скончались 14 человек

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 2462 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включен еще 10 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 177 тыс. 934 случая COVID-19, 121 тыс. 907 человек выздоровели, 51 тыс. 291 человек все еще болен.

От коронавируса в Литве скончалось 2688 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 58 тыс. 599 человек, двумя дозами – 9021 человек. За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 36 человек, привитых второй дозой не было.