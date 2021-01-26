Вт, 26.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
1 мин для прочтения

Лутсар: научный совет предложит правительству унифицировать ограничения

Ирья Лутсар. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Как сказала руководитель научного совета  профессор вирусологии Ирья Лутсар, в таких небольших странах, как Эстония, локальные ограничения не всегда могут быть эффективными, поэтому научный совет предложит правительству унифицировать ограничения, пишет Rus.ERR.

Лутсар пояснила, что например, в Пярнумаа показатель инфицирования повысился из-за праздников, когда многие люди со всей Эстонии приехали туда отдыхать: "Локальные правила были крайне необходимы, они сработали очень хорошо, однако унификация необязательно означает более строгие правила".

Лутсар сказала, что во вторник правительству предложат унифицировать ограничения, следовательно, детали пока не оговаривали, а также она не считает возможным возникновения в Эстонии той вспышки заболеваемости, как была в Ирландии, потому что праздников не намечается и в целом нет планов открывать бары.

Введение комендантского часа Лутсар считает крайней мерой, которая может иметь прямо противоположный эффект, а также, по ее мнению, важно оставаться дома, но надо гулять на свежем воздухе или кататься на лыжах.

По словам Лутсар, вирус не распространяется стремительно в ресторанах, где соблюдают правило рассредоточения людей и не проводят празднования.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back