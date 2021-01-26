Лутсар: научный совет предложит правительству унифицировать ограничения

Лутсар пояснила, что например, в Пярнумаа показатель инфицирования повысился из-за праздников, когда многие люди со всей Эстонии приехали туда отдыхать: "Локальные правила были крайне необходимы, они сработали очень хорошо, однако унификация необязательно означает более строгие правила".

Лутсар сказала, что во вторник правительству предложат унифицировать ограничения, следовательно, детали пока не оговаривали, а также она не считает возможным возникновения в Эстонии той вспышки заболеваемости, как была в Ирландии, потому что праздников не намечается и в целом нет планов открывать бары.

Введение комендантского часа Лутсар считает крайней мерой, которая может иметь прямо противоположный эффект, а также, по ее мнению, важно оставаться дома, но надо гулять на свежем воздухе или кататься на лыжах.