ФОТО ⟩ Частично пригодная для жилья мыза под Тарту ждет новых хозяев

Примерно в 30 км от Тарту находится поместье Висусти с многовековой историей и природным парком с богатым разнообразием видов растений. Также на участке есть подсобное строение. Оба дома покрыты новой черепичной крышей. На участке своя скважина, есть вода и канализация. Историческая недвижимость продается за 174 000 евро.

Надворная постройка. ФОТО: KV.EE

Строительство главного дома относится к началу 1880-х годов. В доме два этажа, глубокий подвал с арочными сводами и высокий чердак. Самым старым дубам в парке более 200 лет, на краю участка есть пруд. Ремонт основного здания завершен наполовину.

Мыза Висусти. ФОТО: KV.EE

Для своей семьи нынешние собственники обустроили почти 250-300 квадратных метров жилой площади, включая четыре комнаты, холл, кухню, туалет и сауну. Дом отапливается несколькими печами и воздушно-тепловым насосом.

Мыза Висусти. ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.