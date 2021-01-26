ФОТО ⟩ Частично пригодная для жилья мыза под Тарту ждет новых хозяев
Семь отремонтированных комнат, вода и канализация, отопление и чудесный парк - все это есть на старинной мызе недалеко от Тарту, пишет Kodustiil.
Семь отремонтированных комнат, вода и канализация, отопление и чудесный парк - все это есть на старинной мызе недалеко от Тарту, пишет Kodustiil.
Примерно в 30 км от Тарту находится поместье Висусти с многовековой историей и природным парком с богатым разнообразием видов растений. Также на участке есть подсобное строение. Оба дома покрыты новой черепичной крышей. На участке своя скважина, есть вода и канализация. Историческая недвижимость продается за 174 000 евро.
Строительство главного дома относится к началу 1880-х годов. В доме два этажа, глубокий подвал с арочными сводами и высокий чердак. Самым старым дубам в парке более 200 лет, на краю участка есть пруд. Ремонт основного здания завершен наполовину.
Для своей семьи нынешние собственники обустроили почти 250-300 квадратных метров жилой площади, включая четыре комнаты, холл, кухню, туалет и сауну. Дом отапливается несколькими печами и воздушно-тепловым насосом.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.
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