Где вы увидели полицейское государство?

…Кстати, своя Лубянка, только через мягкий знак (Лубьянка), была и в Таллинне – по названию улицы Лубья, где в те времена располагалось не то городское, не то районное управление милиции. Но всё-таки более главным был другой, вполне определенный, адрес, на который тоже без запинки указали те мои собеседники, что постарше: «Пагари, 1».

Наиболее рисковые остроумцы в свое время утверждали, что в подвале этого здания функционировал экзотический ресторанчик Pagari Kelder, интерьер которого был умело декорирован разными поделками из профессионального арсенала: специальными машинками для вырывания ногтей, особыми дубинками, не оставляющими следов на теле, испанскими сапожками и прочими атрибутами, стимулирующими посетителей к более откровенной и задушевной беседе

(Сегодня, к слову, в этом строении, занимающем целый квартал по улицам Пикк, Пагари и Лай, расположены самые фешенебельные в столице, элитные квартиры класса экстра-люкс, стоимостью от миллиона евро…)

Но вообще-то с современным Таллинном как-то не заладилось. То есть само слово КаПо никаких затруднений не вызывало. Тем более что опрашиваемые мной – люди грамотные, что такое «капо» на жаргоне гитлеровских концлагерей (от немецкого KAzetPOlizei, внутренняя «вспомогательная» полиция, вербовавшаяся из самих заключенных), хорошо знают, а тут – такое созвучие!

Но вот где именно располагается её головной офис – правильно сказали только двое. И то – лишь потому, что один из них ежедневно, на работу и с работы, ездит мимо на автобусе, а второй по служебным делам часто посещает Национальную библиотеку, рядом с которой, собственно, это заведение и находится.

Заодно предлагаю небольшой авто-тест: не заглядывая в Google, назвать адрес эстонской Полиции безопасности.

Победить дракона

Как говаривал один мой старинный приятель: «Не поймите меня правильно», я не испытываю ни малейшей симпатии ни к упомянутой организации, ни к её методам. Надеюсь, что большинство её сотрудников действительно заняты обеспечением государственной безопасности, поскольку, пока существует государство как социально-политическая институция, кто-то же должен этим заниматься.

Иногда (согласен, чаще, чем хотелось бы) из этого здания по соседству с Национальной библиотекой исходят циркуляры, более присущие жандармскому управлению, чем приличной спецслужбе. Но, во-первых, большинство примеров такого рода, особенно ляпсусы в ежегодных отчетах КаПо, незамедлительно становятся достоянием гласности, и косточки оплошавших капошников перемываются в СМИ сверху донизу, слева направо и вдоль и поперек.

А во-вторых, если «охранкой» действительно допущены правовые нарушения, то, как правило, можно добиться судебного решения, которое заставит исправить такие нарушения.

За примерами долго ходить не надо. Многим памятна выигранная потерпевшей стороной тяжба «Яна Тоом vs KаПо», а также оправдательный приговор Государственного суда по делу четверки, обвинявшейся в организации беспорядков Бронзовых ночей. Бог даст, выиграют свои иски и те, кто нынче подал в суд на правительство – за требование носить маски.

…Просто для закольцованности сюжета. Конец прошлой недели в России ознаменовался массовыми разгонами вышедших в разных городах на манифестации сторонников Навального – с жёсткими задержаниями и жестокими избиениями.

Это, конечно, не СССР, ностальгическую тоску по которому высказала в региональном эфире та самая пиар-вумен. В Советском Союзе подобные манифестации были бы задавлены в самом зародыше. Да что там манифестации – даже слабейшие намеки на вероятность возникновения мысли о таковых. Не говоря уже о судебных исках «Народ против КПСС и советского государства».

У Сергея Довлатова в его «Компромиссе» есть такая сценка: полковник КГБ вербует журналиста в стукачи, а, получив отказ, зловеще произносит: «Боюсь, что вы на этом проиграете».