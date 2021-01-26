Получившая первой в Эстонии вакцину от Covid-19 Елена Розинько: слушайте врачей или ученых, а не людей из Facebook

Если человек точно не знает, как работают вирусология, фармакология или фармацевтическая промышленность, и боится вакцинации, то ему стоит прислушаться к врачам и ученым, считает доктор Елена Розинько, которая первой в Эстонии получила вакцину от коронавируса. Как и многие другие медицинские работники, она почти каждый день занимается лечением пациентов с коронавирусом.

- Теперь вы вакцинированы от COVID-19, то есть получили две инъекции. Как вакцинация повлияла на вашу повседневную работу и другие занятия?

- Изменилось только то, что пациенты теперь меня узнают. Они говорят, что видели меня по телевизору. На работе до сих пор использую средства индивидуальной защиты при работе с пациентами с COVID-19. В обычной жизни ничего особо не изменилось, потому что все еще есть ограничения и никуда не уехать. А свободного времени на самом деле не так много, потому что я работаю практически каждый день.

- Ваши эмоции после вакцинации?

- Я была рада внести свой вклад в более быстрое завершение пандемии COVID-19. Я также была рада тому, что стала первым человеком, которому сделали прививку. Я все же больше всего нервничала из-за всего этого внимания, а также из-за камер. После второй инъекции я почувствовала облегчение, что все это внимание со стороны медиа пройдет, надеюсь. Сейчас я чувствую себя более защищенной от COVID-19.

- Как на вас повлияло внимание, которое последовало после первой вакцинации? Кто-нибудь связывался с вами напрямую?

- Я предполагала, что получу к себе внимание после первой вакцинации, но не ожидала такого большого внимания.

Я старалась не читать комментарии в интернете и не смотреть новости, но информация все равно доходила до меня через других людей. Особенно что касается синего шарфа и теории заговора о том, что вся вакцинация – это «цирк». Несколько человек написали мне: «Сколько инъекций тебе сделали на самом деле? Сколько денег ты получила за этот цирк?» и так далее.

Я никому не отвечала, потому что это не имеет смысла. Если человек искренне верит в то, во что верит, то убедить его невозможно, да и бессмысленно это делать. Тем не менее, я получила большую поддержку от близких и дорогих мне людей, а также от некоторых других. Иногда эта поддержка также приходила из неожиданных мест. Например, я была очень удивлена, когда мне позвонил министр социальных дел Танель Кийк.

- Были ли у вас какие-либо побочные эффекты?

- Да, после первой и второй доз вакцины в месте укола немного болела рука. Больше ничего не было.

- Какие основные вопросы о вакцинации задают вам родственники и знакомые?

- Главный вопрос был в том, а не боюсь ли я делать вакцину, потому что эта вакцина так быстро появилась на рынке. А также не боюсь ли я побочных эффектов, которые могут сразу проявиться или возникнуть в будущем. Я ответила на эти вопросы и объяснила, как действует вакцина и что ее не нужно бояться. Я также призываю родственников пройти вакцинацию (когда до них дойдет очередь на вакцинацию – прим.ред.).

- Что бы вы сказали, чтобы подбодрить тех, кто сомневается, проходить ли вакцинацию или нет?