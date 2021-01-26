В Пярнумаа двое рыбаков провалились под лед

В 18.01 в Центр тревоги поступило сообщение о двух рыбаках, попавших в беду на морском льду вблизи устья реки Аудру в деревне Папсааре. Мужчины провалились сквозь растаявший до чрезмерной тонкости лед примерно в 25 метрах от берега, глубина в этом месте составляет предположительно 2-3 метра.

К счастью, у рыбаков были с собой шила, которые, скорее всего, спасли им жизнь. Они самостоятельно выбрались на берег. Вместе с полицией и скорой помощью спасатели оказали пострадавшим первую помощь, а скорая помощь доставила серьезно переохладившихся мужчин в больницу.

Глава группы Пярнуской спасательной команды Мярт Хиндреус сказал, что из-за переменчивых погодных условий состояние льда крайне неравномерное. «В устье реки Пярну лед сейчас всего несколько сантиметров в толщину, он определенно не выдерживает вес человека. В этой ситуации мужчинам, скорее всего, спасли жизнь шила. Их обязательно нужно иметь при себе при выходе на лед. Также нужно иметь при себе мобильный телефон в непромокаемом пакете, а надеть плавающие куртку и штаны. А главное — обязательно говорите близким, куда отправляетесь», - сказал он.