Журнал Forbes признал Овечкина лидером НХЛ по доходам вне льда

Выше всех из россиян расположился капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, поднявшийся с шестого на четвертое место с суммарным доходом в 13,2 млн долларов. Из них 8,2 млн составляет зарплата, а 5 млн - спонсорские контракты. Сторонний заработок Овечкина американский Forbes назвал самым большим среди всех игроков НХЛ.

В 2021 году истекает 13-летний контракт Овечкина с "Кэпиталз", подписанный им в 2008 году на 124 млн долларов. Это до сих пор самый крупный договор в истории лиги. При этом общие доходы Александра из-за пандемии сократились, как и у всех игроков НХЛ.

The NHL's ten highest-paid players are expected to make $125 million overall in 2021, including $23 million off the ice. See who tops the list: https://t.co/zfyIwdEUvj pic.twitter.com/pnrgl5k1lp — Forbes SportsMoney (@ForbesSports) January 25, 2021

На две позиции ниже Овечкина расположился нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин - 11,2 млн (из них 10,7 млн - зарплата). У Панарина семилетний контракт с клубом на 81,5 млн.

Вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский заработал 10,1 млн (9,8 млн - зарплата ). В июле 2019 года он продлил соглашение с "Тампой" на восемь лет за 76 млн.

Лидером рейтинга Forbes по доходам среди игроков НХЛ стал хоккеист "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс. Он заработал 16 млн, из которых 13 млн составила зарплата и 3 млн - спонсорские контракты.