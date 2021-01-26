На Кохилаской фанерной фабрике вспыхнул пожар
В понедельник на Кохилаской фанерной фабрике в Рапламаа вспыхнул пожар, но благодаря быстрой реакции работников обошлось без серьезного ущерба.
В понедельник на Кохилаской фанерной фабрике в Рапламаа вспыхнул пожар, но благодаря быстрой реакции работников обошлось без серьезного ущерба.
В 14.38 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Кохилаской фанерной фабрике в расположенной на высоте около четырех метров трубе произошла утечка масла, что привело к самовозгоранию в окружающей ее изоляции, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.
Работники фабрики быстро потушили возгорание. Спасатели удалили пропитавшуюся маслом изоляцию, чтобы предотвратить новое возгорание, поскольку в трубе находилось масло, температура которого составляла около 200 градусов.
Огонь не попал в здание, люди не пострадали.