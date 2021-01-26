На Кохилаской фанерной фабрике вспыхнул пожар

В 14.38 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Кохилаской фанерной фабрике в расположенной на высоте около четырех метров трубе произошла утечка масла, что привело к самовозгоранию в окружающей ее изоляции, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.