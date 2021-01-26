Соцдемы предлагают создать спецкомиссию по расследованию коррупции в правительстве Ратаса

Об этом сообщила пресс-служба СДПЭ. «Основная задача этой комиссии – установить возможную коррупцию при распределении в прошлом году дотаций в размере 827,6 млн евро для смягчения последствий кризиса. Случай с Porto Franco еще больше укрепил подозрения, что при реализации антикризисных мер было не всё чисто», – отметил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

По его словам, на фоне этих подозрений нужно тщательно проверить все схожие случаи, чтобы быть уверенными, что под прикрытием борьбы с кризисом не было нарушений закона при расходовании денег налогоплательщиков.

«Коронакризис лишил тысячи жителей Эстонии работы и дохода. Целые секторы экономики понесли большие потери, многие бизнесмены лишились своих предприятий, которые создавали годами. И на этом фоне общество совершенно справедливо возмущено тем, что люди, занимавшие высокие политические должности, подозреваются в использовании средств, предусмотренных для смягчения последствий кризиса, в своих личных целях или для финансирования избирательной кампании своей партии. Правоохранительные органы расследуют конкретные дела. Задача же Рийгикогу – взглянуть на ситуацию в целом, проверить все принятые правительством решения по использованию денег налогоплательщиков», – сказал Индрек Саар.

Согласно законопроекту социал-демократов, комиссия должна будет установить круг лиц, влиявших на процесс распределения дотаций, а также то, каким именно было их влияние на принятие тех или иных решений. Комиссии также предстоит выяснить, были ли принимаемые решения как-либо связаны с пожертвованиями в адрес партий. При установлении случаев коррупции комиссия должна будет сформулировать свои выводы и не позднее 16 июня 2022 года представить парламенту и общественности итоговый отчет о своей работе.

Законопроект является частью разработанного социал-демократами пакета мер по борьбе с коррупцией.