Песков: Кремль не намерен разглашать имена предпринимателей, которым принадлежит "дворец в Геленджике"

В ходе общения с журналистами во вторник Пескову напомнили, что, согласно вчерашнему заявлению президента РФ Владимира Путина, "дворец в Геленджике" ему не принадлежит, однако, по словам журналистов, в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, а речь идет о том, что сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц.

"Не соглашусь с вами. В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, там, Путиным и так далее. Поэтому здесь я с вами категорически не согласен. И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос, мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более, отношения собственности к этому объекту", - сказал Песков.

Что же касается владельцев этого объекта, то, по словам пресс-секретаря, очевидно, что владельцами являются предприниматели.

"Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике и один или несколько, прямо или опосредованно, владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", - сказал Песков.

Песков также ответил на вопрос о разных зонах вокруг объекта.

"К нам, действительно, было много обращений от журналистов. И конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО. Говорят: "Почему охраняется ФСО?". Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона... Мы переадресовали в ФСБ. Поэтому давайте, все-таки, обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции", - сказал Песков.

Его спросили, как в Кремле могли бы объяснить то, что краснодарская компания "Оптима Комплект Строй" сообщала на своем сайте, что выполняла свои работы в резиденции президента РФ в поселке Прасковеевка. Также его попросили прокомментировать данные о том, что сотрудники компании "Аэрокомплекс" устанавливали оборудование на вертолетных площадках президента РФ, в том числе в упомянутом поселке.

"Ну, Прасковеевка - так, наверное, называется этот населенный пункт. Я не исключаю, что там, наверное, при таком масштабе объекта могут быть вертолетные площадки. Сейчас вертолетные площадки - это на крупных объектах довольно распространенное явление. А почему упомянутые компании называли это резиденцией президента, наверное, нужно обратиться к ним и задать этот вопрос", - сказал Песков.

По его словам, все резиденции президента прекрасно известны.

"Президент проводит там мероприятия - и внутренние мероприятия, и рабочие встречи, и международные мероприятия. Все они известны не только в РФ, но и за пределами ее", - сказал Песков.