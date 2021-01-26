Вт, 26.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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В новом сезоне у "Левадии" будет сразу два главных тренера

Момент матча между "Левадией" и "Пайде". ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В новом сезоне у таллиннской "Левадии" будет два главных тренера: Владимир Васильев и Марко Савич. Эстонский и сербский специалисты работали в тандеме еще с прошлого августа, но отныне статус "главный тренер" официально закреплен за обоими, пишет Rus.ERR.

"Владимир Васильев и Марко Савич отлично понимают друг друга и имеют общие взгляды на понимание игры, какие-то тактические моменты и философию. При этом у каждого есть свои сильные качества, которые позволяют им дополнять друг друга. Думаю, что для нас это сегодня идеальный вариант", - сказал во вторник спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко.

О том, как два главных тренера будут делить свои обязанности, говорить публично не пожелали ни Сергей Парейко, ни Владимир Васильев.

"Для нас с Савичем ничего не меняется, мы оба хотим развиваться как тренеры, а то, как мы распределяем обязанности, пусть останется внутри клуба. У кого-то одни обязанности, у кого-то другие. Но нам комфортно работается друг с другом", - сказал Васильев.

"То, у кого какие сильные и слабые стороны  - это больше внутренняя информация", - отметил Сергей Парейко.

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