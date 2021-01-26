В новом сезоне у "Левадии" будет сразу два главных тренера

"Владимир Васильев и Марко Савич отлично понимают друг друга и имеют общие взгляды на понимание игры, какие-то тактические моменты и философию. При этом у каждого есть свои сильные качества, которые позволяют им дополнять друг друга. Думаю, что для нас это сегодня идеальный вариант", - сказал во вторник спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко.

О том, как два главных тренера будут делить свои обязанности, говорить публично не пожелали ни Сергей Парейко, ни Владимир Васильев.

"Для нас с Савичем ничего не меняется, мы оба хотим развиваться как тренеры, а то, как мы распределяем обязанности, пусть останется внутри клуба. У кого-то одни обязанности, у кого-то другие. Но нам комфортно работается друг с другом", - сказал Васильев.