Фото и видео ⟩ В Нидерландах вспыхнули беспорядки из-за локдауна: протестующие сожгли центр тестирования на коронавирус

В некоторых случаях протесты сопровождались нападением на полицейских с использованием камней и пиротехники, некоторые протестующие били стекла, разрушали автобусные остановки и грабили магазины, имели место нападения на журналистов, передает DW.

All kicking off in the #Netherlands anti lockdown protests pic.twitter.com/syKjDQSqKL — Carl Young (@TheRealRuncey) January 24, 2021

В ходе беспорядков были задержаны более 150 человек, заявили в полиции Нидерландов.

Cities in the #Netherlands saw more anti-lockdown protests on Monday with police arresting at least 70 people as riots continued for the third night. pic.twitter.com/xKOzxeXOkl — ANews (@ANews) January 26, 2021

ФОТО: ROB ENGELAAR/AFP

Водомет для восстановления порядка

В ряде случаев полиция применила водомет и слезоточивый газ. По данным правоохранителей, в данный момент спокойствие в стране восстановлено, за исключением Роттердама и города Хертогенбос. Из-за беспорядков там остановлено движение поездов.

ФОТО: Eva Plevier/REUTERS

Комендантский час был введен в Нидерландах 22 января впервые со времен Второй мировой войны. Протесты по этому поводу продолжаются в стране с воскресенья. В ходе протестов были сожжены несколько машин, а также центр тестирования на коронавирус.

ФОТО: Eva Plevier/REUTERS