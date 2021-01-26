Вт, 26.01.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Фото и видео ⟩ В Нидерландах вспыхнули беспорядки из-за локдауна: протестующие сожгли центр тестирования на коронавирус
Полиция применила водомет и слезоточивый газ

В ходе протестов была сожжена машина. ФОТО: ROB ENGELAAR/AFP

В Нидерландах вновь вспыхнули беспорядки из-за локдауна: сотни молодых людей протестовали в понедельник, 25 января, против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Зволле и других городах.

В некоторых случаях протесты сопровождались нападением на полицейских с использованием камней и пиротехники, некоторые протестующие били стекла, разрушали автобусные остановки и грабили магазины, имели место нападения на журналистов, передает DW.

В ходе беспорядков были задержаны более 150 человек, заявили в полиции Нидерландов.

ФОТО: ROB ENGELAAR/AFP

Водомет для восстановления порядка

В ряде случаев полиция применила водомет и слезоточивый газ. По данным правоохранителей, в данный момент спокойствие в стране восстановлено, за исключением Роттердама и города Хертогенбос. Из-за беспорядков там остановлено движение поездов.

ФОТО: Eva Plevier/REUTERS

Комендантский час был введен в Нидерландах 22 января впервые со времен Второй мировой войны. Протесты по этому поводу продолжаются в стране с воскресенья. В ходе протестов были сожжены несколько машин, а также центр тестирования на коронавирус.

ФОТО: Eva Plevier/REUTERS

Комендантский час действует с 21:00 до 04:30. На улице нельзя находиться без веских оснований, нарушителям грозит штраф 95 евро. Полный локдаун в Нидерландах продлен до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Учебные заведения переведены на дистанционный режим работы.

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