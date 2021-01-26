Торговые палаты Эстонии и Финляндии просят смягчить ограничения на поездки между странами

«Одной из основ экономических отношений наших стран является максимально возможное свободное передвижение наших жителей, поскольку каждую неделю тысячи людей путешествуют между Эстонией и Финляндией. Их доходы и их благополучие напрямую зависят от возможности передвигаться между двумя странами», - отметил в переданном пресс-релизе генеральный директор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Пальтс.

Другие страны сумели снизить связанные с вирусом риски для здоровья, проводя обязательное тестирование, обеспечив свободное передвижение людей и товаров при условии, что выполнены определенные критерии. «По тому же пути могла бы пойти и Финляндия, позволив въезжать в страну лицам с негативными результатами теста, чтобы выполнять там, например, рабочие задания или находиться в бизнес-поездке», - пояснил Пальтс, призвав правительства Эстонии и Финляндии к сотрудничеству, чтобы избежать введения строгих ограничений.

В совместном обращении к руководителям своих стран торговые палаты подчеркивают, что вводимые Финляндией ограничения слишком строгие, они необоснованно ставят под угрозу ежедневную деятельность большого множества людей и предприятий, их экономическое положение. Торговые палаты считают, что в сотрудничестве государств можно будет снизить риски для здоровья и так, что одновременно будет обеспечено непрерывное функционирование экономики.

«Одной из проблем, требующих срочного решения, является также и то, что Эстония и Финляндия до сего времени не договорились между собой о процедуре взаимного признания и подтверждения результатов тестов. Это без сомнения вызывает сожаление и требует немедленной реакции», - подчеркнул Пальтс. Он напомнил, что сейчас тесты в обеих странах выполняет одно и то же предприятие, используя при этом одинаковые методики, прошедшие аккредитацию.

В качестве возможного решения проблемы обе торговые палаты предлагают схему, по которой собирающийся в Финляндию человек перед поездкой должен представить фирме-организатору путешествия справку о негативном результате ПЦР-теста, который должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до поездки. Такое же решение используют многие страны в Европейском Союзе.