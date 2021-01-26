Флорида предложила принять Олимпиаду вместо Токио

По словам Патрониса, некоторые сообщения СМИ указывают на серьезную обеспокоенность, которую выражают в частном порядке власти Японии в связи с необходимостью проведения Олимпийских игр и продолжающейся пандемией. При этом Флорида располагает необходимыми возможностями для проведения такого крупного мероприятия, в частности, развитой транспортной системой, гостиничной инфраструктурой и спортивными объектами. Даже во время пандемии в штате разрешалось проведение спортивных мероприятий.
Ранее британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правящей коалиции Японии сообщила, что власти достигли консенсуса в том, что перенесенные с 2020 года Олимпийские игры обречены, и теперь необходимо найти способ заявить об этом решении так, чтобы при этом сохранить возможность провести Игры в 2032 году.
Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи опроверг эти сообщения. МОК в ответ на информацию британской газеты Times также подтвердил решимость провести Игры именно в Токио.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.