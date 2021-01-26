Картина дня: новое правительство вступило в должность, опыт использования российской вакцины и очередные жертвы коронавируса

В Нидерландах вспыхнули беспорядки из-за локдауна: протестующие сожгли центр тестирования на коронавирус

В Нидерландах вновь вспыхнули беспорядки из-за локдауна: сотни молодых людей протестовали в понедельник, 25 января, против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Зволле и других городах. Читать далее...

Получившая первой в Эстонии вакцину от Covid-19 Елена Розинько: слушайте врачей или ученых, а не людей из Facebook

Министерство социальных дел в своем блоге продолжает серию историй о вакцинации. На этот раз своим опытом делится врач-резидент Ида-Вируской центральной больницы Елена Розинько, которая первой в Эстонии привилась от Covid-19. Читать далее...

Фото 〉 «Это была игра»: жена, выстрелившая мужу в лицо, не признает себя виновной в попытке убийства

Сегодня, 26 января, в Харьюском уездном суде начался судебный процесс над Лийной Баховски, которую обвиняют в том, что она выстрелила в своего мужа. Супруги пришли в зал суда рука об руку. Мартин Баховски ранее уже заявлял, что простил жену. Читать далее...

«Чувствовал себя хорошо, потом ему резко стало плохо и он умер»: в крупном очаге заражения уже 111 заболевших и одна смерть

В доме призрения Валгамаа Paju Pansionaadid в ходе второго тотального тестирования были обнаружены еще зараженные коронавирусом, на данный момент положительные результаты тестов у 111 человек. Один из клиентов скончался в субботу в Валгаской больнице. Читать далее...