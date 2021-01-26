Картина дня: новое правительство вступило в должность, опыт использования российской вакцины и очередные жертвы коронавируса
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 января.
Московский корреспондент Rus.Postimees получил прививку российской вакциной Sputnik V и рассказал о своих впечатлениях. Читать далее...
Президент Керсти Кальюлайд во вторник утром утвердила в должности новое правительство, которое сформировали Партия реформ и Центристская партия. Читать далее...
Члены правительства Партии реформ и Центристской партии в 10 часов утра во вторник принесли в Рийгикогу должностную присягу, президент Керсти Кальюлайд также освободила от должности предыдущее правительство Юри Ратаса. Читать далее...
Капитализм — это когда тот, кто больше платит, всё получает первым. Так можно с первой попытки объяснить, почему в Европейском союзе вторую неделю подряд наблюдаются сложности с поставкой вакцины. Читать далее...
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Да, это риск, высокая вероятность разгона и составления протокола за нарушение общественного порядка. Но это и расплата за годы молчаливого согласия, пишет преподаватель Игорь Калакаускас. Читать далее...
Сегодня утром, 26 января, министр внешней торговли и инфотехнологий Андрес Сутть (Партия реформ) упал в обморок у президентской канцелярии в Кадриорге во время торжественной церемонии провозглашения нового правительства. На данный момент с ним все в порядке. Читать далее...
На прошлой неделе вакцинацию от коронавируса в Эстонии прошли 7488 человек, о побочных эффектах сообщили в 71 случае, что составляет 0,95% от общего числа сделавших прививку. Читать далее...
Владельцы, работники и клиенты ресторанов, баров и кафе Эстонии просят правительство незамедлительно принять меры по спасению эстонской гастрономической и ресторанной культуры. Ситуация такова, что 90% ресторанов, баров и кафе Эстонии грозит полный финансовый крах и они будут вынуждены закрыться в ближайшее время. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4840 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 357, то есть 7,4% от общего количества. Читать далее...
В связи с попытками сдержать распространение коронавируса, правительства стран вводят различные ограничения. В каждом государстве устанавливаются свои правила, запреты и требования: где-то более мягкие, а где-то, по мнению некоторых, неоправданно жесткие. Читать далее...
"Дворец в Геленджике" принадлежит предпринимателям, их имена Кремль разглашать не собирается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читать далее...
В Нидерландах вновь вспыхнули беспорядки из-за локдауна: сотни молодых людей протестовали в понедельник, 25 января, против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Зволле и других городах. Читать далее...
Министерство социальных дел в своем блоге продолжает серию историй о вакцинации. На этот раз своим опытом делится врач-резидент Ида-Вируской центральной больницы Елена Розинько, которая первой в Эстонии привилась от Covid-19. Читать далее...
Сегодня, 26 января, в Харьюском уездном суде начался судебный процесс над Лийной Баховски, которую обвиняют в том, что она выстрелила в своего мужа. Супруги пришли в зал суда рука об руку. Мартин Баховски ранее уже заявлял, что простил жену. Читать далее...
В доме призрения Валгамаа Paju Pansionaadid в ходе второго тотального тестирования были обнаружены еще зараженные коронавирусом, на данный момент положительные результаты тестов у 111 человек. Один из клиентов скончался в субботу в Валгаской больнице. Читать далее...
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