Вт, 26.01.2021
Вы говорите, что там возникнет 10 000 новых безработных: вы хотите сделать из Ида-Вирумаа Крым? Март Хельме
Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: новое правительство вступило в должность, опыт использования российской вакцины и очередные жертвы коронавируса
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Картина дня: новое правительство вступило в должность, опыт использования российской вакцины и очередные жертвы коронавируса

Новое правительство вступило в должность. ФОТО: Tairo Lutter

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 января.

Земля в иллюминаторе, или Как я привился «Спутником»

Московский корреспондент Rus.Postimees получил прививку российской вакциной Sputnik V и рассказал о своих впечатлениях. Читать далее...

Керсти Кальюлайд утвердила в должности новое правительство

Президент Керсти Кальюлайд во вторник утром утвердила в должности новое правительство, которое сформировали Партия реформ и Центристская партия. Читать далее...

Галерея 〉 Правительство Каи Каллас принесло присягу

Члены правительства Партии реформ и Центристской партии в 10 часов утра во вторник принесли в Рийгикогу должностную присягу, президент Керсти Кальюлайд также освободила от должности предыдущее правительство Юри Ратаса. Читать далее...

За сложностями поставки вакцины скрывается ценовая политика

Капитализм — это когда тот, кто больше платит, всё получает первым. Так можно с первой попытки объяснить, почему в Европейском союзе вторую неделю подряд наблюдаются сложности с поставкой вакцины. Читать далее...

Навальный как индикатор

Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Да, это риск, высокая вероятность разгона и составления протокола за нарушение общественного порядка. Но это и расплата за годы молчаливого согласия, пишет преподаватель Игорь Калакаускас. Читать далее...

На церемонии вступления в должность упал в обморок новый министр

Сегодня утром, 26 января, министр внешней торговли и инфотехнологий Андрес Сутть (Партия реформ) упал в обморок у президентской канцелярии в Кадриорге во время торжественной церемонии провозглашения нового правительства. На данный момент с ним все в порядке. Читать далее...

В Эстонии о побочных эффектах вакцины от коронавируса поступило еще 71 сообщение

На прошлой неделе вакцинацию от коронавируса в Эстонии прошли 7488 человек, о побочных эффектах сообщили в 71 случае, что составляет 0,95% от общего числа сделавших прививку. Читать далее...

Владельцы и работники ресторанов, баров и кафе Эстонии призывают государство к ответу

Владельцы, работники и клиенты ресторанов, баров и кафе Эстонии просят правительство незамедлительно принять меры по спасению эстонской гастрономической и ресторанной культуры. Ситуация такова, что 90% ресторанов, баров и кафе Эстонии грозит полный финансовый крах и они будут вынуждены закрыться в ближайшее время. Читать далее...

В Эстонии добавилось 357 новых случаев заражения коронавирусом: скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4840 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 357, то есть 7,4% от общего количества. Читать далее...

Приключения таллиннца на пути в Ригу: как пройти семь кругов ада и не заплатить штраф 2000 евро

В связи с попытками сдержать распространение коронавируса, правительства стран вводят различные ограничения. В каждом государстве устанавливаются свои правила, запреты и требования: где-то более мягкие, а где-то, по мнению некоторых, неоправданно жесткие. Читать далее...

Песков: Кремль не намерен разглашать имена предпринимателей, которым принадлежит "дворец в Геленджике"

"Дворец в Геленджике" принадлежит предпринимателям, их имена Кремль разглашать не собирается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читать далее...

В Нидерландах вспыхнули беспорядки из-за локдауна: протестующие сожгли центр тестирования на коронавирус

В Нидерландах вновь вспыхнули беспорядки из-за локдауна: сотни молодых людей протестовали в понедельник, 25 января, против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Зволле и других городах. Читать далее...

Получившая первой в Эстонии вакцину от Covid-19 Елена Розинько: слушайте врачей или ученых, а не людей из Facebook

Министерство социальных дел в своем блоге продолжает серию историй о вакцинации. На этот раз своим опытом делится врач-резидент Ида-Вируской центральной больницы Елена Розинько, которая первой в Эстонии привилась от Covid-19. Читать далее...

Фото 〉 «Это была игра»: жена, выстрелившая мужу в лицо, не признает себя виновной в попытке убийства

Сегодня, 26 января, в Харьюском уездном суде начался судебный процесс над Лийной Баховски, которую обвиняют в том, что она выстрелила в своего мужа. Супруги пришли в зал суда рука об руку. Мартин Баховски ранее уже заявлял, что простил жену. Читать далее...

«Чувствовал себя хорошо, потом ему резко стало плохо и он умер»: в крупном очаге заражения уже 111 заболевших и одна смерть

В доме призрения Валгамаа Paju Pansionaadid в ходе второго тотального тестирования были обнаружены еще зараженные коронавирусом, на данный момент положительные результаты тестов у 111 человек. Один из клиентов скончался в субботу в Валгаской больнице. Читать далее...

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