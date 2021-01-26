Вт, 26.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Жизнь в страхе: муж толкнул жену под машину и пытался ее задушить
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Жизнь в страхе: муж толкнул жену под машину и пытался ее задушить

Домашнее насилие в праздники - увы, обычное дело. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

В декабре перед судом в Пайде предстал человек, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений, пишет Järva Teataja.

Из представленных в суде материалов выясняется, что 26 сентября прошлого года в 16.57 пьяный мужчина толкнул под машину свою жену, а после пытался ее задушить, произнося различные угрозы. У случившегося были свидетели.

Подсудимый отпустил женщину только после того, как во двор заехали соседи. Случившееся причинило потерпевшей физическую боль и страх за свою жизнь.

Не имеющий прежних судимостей мужчина признал свою вину и был приговорен к восьми месяцам лишения свободы, два дня из которых он уже провел в тюрьме предварительного заключения.

Кроме наказания ему назначен испытательный срок на полтора года. Также он должен выплатить 1033,44 евро в качестве судебных издержек.

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