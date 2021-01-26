Жизнь в страхе: муж толкнул жену под машину и пытался ее задушить
В декабре перед судом в Пайде предстал человек, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений, пишет Järva Teataja.
В декабре перед судом в Пайде предстал человек, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений, пишет Järva Teataja.
Из представленных в суде материалов выясняется, что 26 сентября прошлого года в 16.57 пьяный мужчина толкнул под машину свою жену, а после пытался ее задушить, произнося различные угрозы. У случившегося были свидетели.
Подсудимый отпустил женщину только после того, как во двор заехали соседи. Случившееся причинило потерпевшей физическую боль и страх за свою жизнь.
Не имеющий прежних судимостей мужчина признал свою вину и был приговорен к восьми месяцам лишения свободы, два дня из которых он уже провел в тюрьме предварительного заключения.
Кроме наказания ему назначен испытательный срок на полтора года. Также он должен выплатить 1033,44 евро в качестве судебных издержек.