«Чувствовал себя хорошо, потом ему резко стало плохо и он умер»: в крупном очаге заражения уже 111 заболевших и одна смерть

Член правления учреждения Калью Синисалу сказал, что второе тотальное тестирование провели в доме призрения в четверг. Выяснилось, что заражены 111 человек, большинство из них — клиенты.

По словам руководителя по обслуживанию Paju Pansionaatid Моники Рогенбаум, по состоянию на вторник, в больничном лечении нуждаются шесть клиентов. Один 80-летний мужчина умер в субботу в Валгаской больнице. «Человек сам сообщил, что ему плохо, мы незамедлительно вызвали скорую помощь, в обед его увезли в больницу. В три часа мы получили из больницы письмо, что он не нуждается в больничном лечении, а в четыре часа пришло сообщение о его смерти. Результат теста был известен уже 12 января, но он чувствовал себя, скорее, хорошо. Мы были в шоке от произошедшего», - сказала Рогенбаум.

Руководитель Валгаской больницы Маргус Ульст сказал, что, вероятно, у мужчины из-за коронавируса возникло острое поражение сердца. «На десятый день коронавирус, должно быть, вызвал шторм биологически активных соединений. Иммунная система становится такой слабой, что на фронт кидают последние отчаянные соединения. Тогда либо сердечный приступ, либо инсульт. Мы не можем всех спасти», - сказал Ульст.

По его словам, события развивались очень быстро. Сначала работник больницы действительно оценил состояние пациента как хорошее, но позднее было решено, что его все-таки надо оставить в больнице. «Он приехал в больницу на инвалидном кресле, сам спокойно лег в постель. И тут вдруг случился регресс», - говорит Ульст.

Моника Рогенбаум сказала, что если первые заболевшие уже выздоровели, новые находятся под тщательным контролем. «Среди них пожилые люди и люди с деменцией, которые не говорят, что они чувствуют. К кислородным аппаратам подключены трое. Мы замеряем им жизненно важные показатели регулярно. Ситуация может очень быстро измениться», - добавила она.

Добровольцев оставить нельзя

По словам как Рогенбаум, так и Ульста, проблема состоит в том, что некоторые клиенты вынимают кислородные трубки из носа. «Сейчас мы поэкспериментировали на одном пожилом человеке, надели ему кислородную маску. Если он и ее снимет, нам придется попробовать зафиксировать трубки с помощью пластыря. Все дело в том, что они не понимают, что это, это мешает им — людям с деменцией», - объясняет Рогенбаум.

Но все-таки учреждению до сих пор приходится справляться своими силами. «Стали возвращаться первые работники, которые были на самоизоляции, у которых больше нет симптомов и которым семейные врачи разрешили выйти на работу. Видимо, вероятность их нового заражения мала», - говорит Синисалу.

В качестве добровольцев недавно приходили на помощь и два студента первого курса медицинского факультета, но они смогли пробыть здесь только один день. «Наше здание — мыза, где невозможно создать чистую зону», - объяснил Синисалу.