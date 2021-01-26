Вт, 26.01.2021
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Игорь Калакаускас
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  • Эстония
  • «Чувствовал себя хорошо, потом ему резко стало плохо и он умер»: в крупном очаге заражения уже 111 заболевших и одна смерть
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«Чувствовал себя хорошо, потом ему резко стало плохо и он умер»: в крупном очаге заражения уже 111 заболевших и одна смерть

Дом призрения Paju Pansionaatid. ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

В доме призрения Валгамаа Paju Pansionaadid в ходе второго тотального тестирования были обнаружены еще зараженные коронавирусом, на данный момент положительные результаты тестов у 111 человек. Один из клиентов скончался в субботу в Валгаской больнице, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Член правления учреждения Калью Синисалу сказал, что второе тотальное тестирование провели в доме призрения в четверг. Выяснилось, что заражены 111 человек, большинство из них — клиенты.

По словам руководителя по обслуживанию Paju Pansionaatid Моники Рогенбаум, по состоянию на вторник, в больничном лечении нуждаются шесть клиентов. Один 80-летний мужчина умер в субботу в Валгаской больнице. «Человек сам сообщил, что ему плохо, мы незамедлительно вызвали скорую помощь, в обед его увезли в больницу. В три часа мы получили из больницы письмо, что он не нуждается в больничном лечении, а в четыре часа пришло сообщение о его смерти. Результат теста был известен уже 12 января, но он чувствовал себя, скорее, хорошо. Мы были в шоке от произошедшего», - сказала Рогенбаум.

Руководитель Валгаской больницы Маргус Ульст сказал, что, вероятно, у мужчины из-за коронавируса возникло острое поражение сердца. «На десятый день коронавирус, должно быть, вызвал шторм биологически активных соединений. Иммунная система становится такой слабой, что на фронт кидают последние отчаянные соединения. Тогда либо сердечный приступ, либо инсульт. Мы не можем всех спасти», - сказал Ульст.

По его словам, события развивались очень быстро. Сначала работник больницы действительно оценил состояние пациента как хорошее, но позднее было решено, что его все-таки надо оставить в больнице. «Он приехал в больницу на инвалидном кресле, сам спокойно лег в постель. И тут вдруг случился регресс», - говорит Ульст.

Моника Рогенбаум сказала, что если первые заболевшие уже выздоровели, новые находятся под тщательным контролем. «Среди них пожилые люди и люди с деменцией, которые не говорят, что они чувствуют. К кислородным аппаратам подключены трое. Мы замеряем им жизненно важные показатели регулярно. Ситуация может очень быстро измениться», - добавила она.

Добровольцев оставить нельзя

По словам как Рогенбаум, так и Ульста, проблема состоит в том, что некоторые клиенты вынимают кислородные трубки из носа. «Сейчас мы поэкспериментировали на одном пожилом человеке, надели ему кислородную маску. Если он и ее снимет, нам придется попробовать зафиксировать трубки с помощью пластыря. Все дело в том, что они не понимают, что это, это мешает им — людям с деменцией», - объясняет Рогенбаум.

Но все-таки учреждению до сих пор приходится справляться своими силами. «Стали возвращаться первые работники, которые были на самоизоляции, у которых больше нет симптомов и которым семейные врачи разрешили выйти на работу. Видимо, вероятность их нового заражения мала», - говорит Синисалу.

В качестве добровольцев недавно приходили на помощь и два студента первого курса медицинского факультета, но они смогли пробыть здесь только один день. «Наше здание — мыза, где невозможно создать чистую зону», - объяснил Синисалу.

Серьезных симптомов до сих пор у людей не обнаружено, хотя на всякий случай трех клиентов из дома призрения госпитализировали. «Тартуская скорая помощь провела мониторинг всех клиентов. Они посчитали необходимым забрать трех клиентов. Особых симптомов не было, но они считались слабоватыми, так что, может быть, разумнее подлечить их в больнице», - сказал Синисалу в пятницу.

В понедельник он добавил, что особых изменений за выходные не произошло: «Хочется все-таки надеется, что все налаживается».

Синисалу похвалил персонал дома призрения. «Если человек сам говорит, что карантин подходит к концу и он сразу готов выйти на работу, это заслуживает признания», - отметил он.

Скрытое распространение

Число заражений выросло и в других частях Валгамаа, особенно в волости Валга, где из-за коронавируса частично или полностью закрыты несколько учреждений. Валгаская музыкальная школа и Центр культуры сейчас все-таки вновь открыты, также закончилось недельное дистанционное обучение в основной школе, но волостная управа до сих пор работает частично удаленно. По-прежнему закрыт спортхолл.

В Валгамаа, по состоянию на утром понедельника, 482 коронаположительных. Руководитель Лыунаского отделения Департамента здоровья Тийа Лухт сказала, что рост числа зараженных объясняется очагом заражения в доме призрения Paju Pansionaat в волости Валга, но в городе Валга также много зараженных. Поэтому она призывает людей быть особенно бдительными.

«Мы не можем в отношении каждого точно установить, где он заразился. У многих остается неизвестен источник заражения. Это означает, что речь идет о скрытом распространении. Люди могут заразиться совершенно случайно в магазине, оказывая или получая какую-либо услугу. В связи с этим, конечно, сейчас вредны всевозможные собрания, сборы в небольших группах, дни рождения, праздники. Надо делать все от себя зависящее, чтобы распространения не происходило. Особенно на рабочих местах и в школах».

В Валга вызывает беспокойство и возможное распространение вируса из-за приходящих из Латвии. По словам Лухт, большой роли это не играет, но некоторое влияние переходящие границу действительно могут оказывать. «Конечно, нельзя этого исключать. Есть латыши, которые работают в Эстонии и ходят через границу. Среди активных случаев заболеваний есть и такие инциденты». - уточнила она.

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