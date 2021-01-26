Фото ⟩ Юри Ратас передал полномочия премьер-министра Кае Каллас

Юри Ратас сказал Кае Каллас, что должность премьер-министра – это в первую очередь ответственность перед народом Эстонии за то, чтобы государство и его независимость были защищены, а благополучие населения и единство общества росли.

«Заверяю, что в момент передачи полномочий Эстонское государство находится в хорошем состоянии. Численность населения и уровень его благосостояния растут, увеличились детские пособия и пенсии, благодаря государственной реформе улучшилось управление государством. Позиция Эстонии на международной арене сильна, наши расходы на оборону выше, чем раньше, - сказал Ратас. – Но мы все еще стоим перед лицом необходимости долго и серьезно бороться с эпидемией коронавируса. Желаю тебе сил и успехов. Я уверен, что ты будешь отстаивать благополучие и интересы нашего народа и очень хорошо справишься с обязанностями премьер-министра».

Премьер-министр Кая Каллас поблагодарила Юри Ратаса и два его правительства за проделанную работу по развитию жизни в Эстонии. «Благодарю тебя за вклад в отстаивание позиций Эстонии как в Европейском союзе, так и в отношениях с союзниками по НАТО, а также за ту работу, которую предыдущее правительство проделало, чтобы обуздать эпидемию коронавируса. Я знаю, что это не только большая честь, но и ответственность за оказанное доверие, достойным которого премьер-министру нужно быть», - сказала премьер-министр Каллас.

Каллас совершила первое знакомство с персоналом Государственной канцелярии. Большая часть сотрудников из-за коронавируса слушала приветственные слова премьер-министра в видеотрансляции.