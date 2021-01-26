Телефонные номера пользователей Facebook выставили на продажу

Телефонные номера продает в приложении веб-робот, создатель которого утверждает, что у него есть данные 533 миллионов пользователей. Они якобы были получены из-за бреши в безопасности, которая была исправлена ​​социальной сетью в 2019 году, пишет Postimees со ссылкой на The Verge.

Веб-робот позволяется делать две вещи: если у человека есть чье-то имя пользователя Facebook, он может найти в базе данных телефон этого человека, и наоборот, использовать номер для поиска имя пользователя. Безусловно, получение информации не бесплатное. Например, телефонный номер или имя пользователя стоят 20 долларов (16,5 евро). Но если человек хочет совершить оптовую закупку, получает скидку.

Хотя это данные от 2019 года и можно было бы сказать, что речь идет об относительно старой информации, все-таки люди не так часто меняют свой телефонный номер.

Это очень досадный случай для Facebook, поскольку платформа собрала номера телефонов людей, которые начали использовать двухэтапную аутентификацию.

В настоящее время неизвестно, сделает ли Telegram что-нибудь, чтобы закрыть веб-робота. У соцсети более 500 миллионов пользователей.