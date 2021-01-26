Вт, 26.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Керсти Кальюлайд отказалась баллотироваться на пост генсека ОЭСР
2
2 мин для прочтения

Керсти Кальюлайд отказалась баллотироваться на пост генсека ОЭСР

Президент Керсти Кальюлайд. ФОТО: Francois Lenoir / Reuters / Scanpix

Президент Керсти Кальюлайд, которую Министерство иностранных дел выдвинуло от Эстонии кандидатом на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре прошлого года, объявила сегодня, что снимает свою кандидатуру и не будет баллотироваться далее.

«ОСЭР - это организация, которая действует на основе консенсуса и исходной позицией выборов следующего генерального секретаря было желание найти кандидата с самой широкой поддержкой. После консультаций с целым рядом государств-членов ОЭСР мы пришли к выводу, что мое вступление на этот пост сразу после окончания срока пребывания в должности президента Эстонской Республики для многих стран в это напряженное время кажется не самым лучшим вариантом. Поэтому я отказываюсь баллотироваться», - передала пресс-служба канцелярии президента ее слова.

Президент поблагодарила работников МИД Эстонии и членов предыдущего правительства под руководством Юри Ратаса за поддержку ее кандидатуры. 

«Я считаю, что в результате всех этих консультаций нам удалось немного подкорректировать повестку дня ОЭСР и лучше понять проблемы, которые дигитализация обществ принесет мировой экономике и странам», - сказала глава государства.

ОЭСР — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 году под названием Организа́ция европе́йского экономи́ческого сотру́дничества для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла. Штаб-квартира организации располагается в Шато де ла Мюетт, в Париже. Генеральный секретарь (с 2006 года) — Хосе Анхель Гурриа Тревиньо (Мексика). Руководящим органом ОЭСР является совет представителей стран — членов организации. Все решения в нём принимаются на основе консенсуса.

В работе организации также принимает участие на правах отдельного члена Европейская комиссия (орган Евросоюза). На долю государств-членов ОЭСР приходится около 60 % мирового ВВП. Государства, для которых не указана дата вступления в ОЭСР, стали её членами в 1961 году.  Эстония вступила в организацию 3 июня 2010 года.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back