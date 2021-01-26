Керсти Кальюлайд отказалась баллотироваться на пост генсека ОЭСР

«ОСЭР - это организация, которая действует на основе консенсуса и исходной позицией выборов следующего генерального секретаря было желание найти кандидата с самой широкой поддержкой. После консультаций с целым рядом государств-членов ОЭСР мы пришли к выводу, что мое вступление на этот пост сразу после окончания срока пребывания в должности президента Эстонской Республики для многих стран в это напряженное время кажется не самым лучшим вариантом. Поэтому я отказываюсь баллотироваться», - передала пресс-служба канцелярии президента ее слова.

Президент поблагодарила работников МИД Эстонии и членов предыдущего правительства под руководством Юри Ратаса за поддержку ее кандидатуры.

«Я считаю, что в результате всех этих консультаций нам удалось немного подкорректировать повестку дня ОЭСР и лучше понять проблемы, которые дигитализация обществ принесет мировой экономике и странам», - сказала глава государства.

ОЭСР — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 году под названием Организа́ция европе́йского экономи́ческого сотру́дничества для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла. Штаб-квартира организации располагается в Шато де ла Мюетт, в Париже. Генеральный секретарь (с 2006 года) — Хосе Анхель Гурриа Тревиньо (Мексика). Руководящим органом ОЭСР является совет представителей стран — членов организации. Все решения в нём принимаются на основе консенсуса.