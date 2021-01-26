Президент дала согласие на предъявление обвинения судье Эвели Вавренюк

На прошлой неделе Государственный суд в полном объеме удовлетворил ходатайство генерального прокурора Андреса Пармаса о привлечении к уголовной ответственности подозреваемой во взяточничестве судьи Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк и направил его президенту Керсти Кальюлайд.

После того, как президент дала свое согласие на предъявление обвинения, обвинительное заключение можно будет отправить в суд для рассмотрения по существу.

Впервые Госпрокуратура попыталась предъявить обвинение Вавренюк еще в сентябре 2020 года, но в начале октября Госссуд полностью отклонил ходатайство, усмотрев в нем ряд серьезных недостатков.