Вт, 26.01.2021
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Игорь Калакаускас
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  • Президент дала согласие на предъявление обвинения судье Эвели Вавренюк
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Президент дала согласие на предъявление обвинения судье Эвели Вавренюк

Эвели Вавренюк ФОТО: Margus Ansu

Президент Керсти Кальюлайд во вторник подписала решение, которым она дала согласие составить обвинительный акт в отношении судьи Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк.

На прошлой неделе Государственный суд в полном объеме удовлетворил ходатайство генерального прокурора Андреса Пармаса о привлечении к уголовной ответственности подозреваемой во взяточничестве судьи Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк и направил его президенту Керсти Кальюлайд.

После того, как президент дала свое согласие на предъявление обвинения, обвинительное заключение можно будет отправить в суд для рассмотрения по существу.

Впервые Госпрокуратура попыталась предъявить обвинение Вавренюк еще в сентябре 2020 года, но в начале октября Госссуд полностью отклонил ходатайство, усмотрев в нем ряд серьезных недостатков.

Новое заявление было получено Госсудом 31 декабря 2020 года, а уже 19 января 2021 года Госсуд решил удовлетворить ходатайство.

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