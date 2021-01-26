Фото ⟩ В центре города на глазах изумленных прохожих группа быстрого реагирования показала, как надо работать

Согласно сценарию учений, в полицию поступил вызов в парк Юлейыэ, где, по предварительным данным, находилась немного агрессивная пьяная компания. Вдруг было замечено, что у одного человека в руке сверкнул нож, из-за чего компания стала еще более агрессивной. Это означало, что для полиции вызов стал с высоким приоритетом и большим уровнем опасности, и на него должна выехать группа быстрого реагирования.

Когда полицейский патруль прибыл на место, один человек ударил ножом другого и группа быстрого реагирования должны была помешать нападавшему с использованием огнестрельного оружия, поскольку он не подчинялся приказам. Цель группы быстрого реагирования — быстро прекратить нападение, предотвратить появление новых жертв и оказать быструю спасающую жизнь помощь пострадавшему.

Руководитель службы быстрого реагирования Лыунаской префектуры посчитал, что полиция хорошо справилась со своей работой. «Всегда есть, что еще отработать, но в целом можно быть довольным — сотрудники учатся и замотивированы», - подвел он итоги.

Вахер сказал, что полиция регулярно проводит подобные учения, но не в публичных местах. «Нам разумно тренироваться и там, где мы реально будем работать, а не только в темном подвале, - объяснил Вахер. - В городском парке, где также много сторонних наблюдателей, у сотрудников другие чувства и своеобразное напряжение».