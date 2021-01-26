Аналитики ищут пути спасения Ида-Вирумаа: экономику региона ждет диверсификация

Постановления и решения Европейского Союза, а также Эстонии, направленные на достижение климатической нейтральности, могут существенно повлиять на состояние дел предприятий сланцевой промышленности Ида-Вирумаа и на будущее всего региона.

«Результаты исследования подтверждают поставленные цели, и мы идем навстречу изменениям с ощущением перспективы, - говорит Аннели Отт, министр государственного управления. - В Ида-Вирумаа основное внимание уделяется реорганизации промышленности и открывающимся в связи с этим новым возможностям, чтобы в будущем в регионе появились высокооплачиваемые рабочие места, а также была обеспечена современная и достойная жизненная среда».

Результаты исследования подчеркивают важность поддержания обрабатывающей промышленности, с точки зрения как создания новых предприятий, так и развития существующих, параллельно с продвижением сектора ИКТ.

По мнению аналитика Praxis Александра Михельсона, здесь нужны долгосрочные программы устойчивого развития и повышение уровня знаний и навыков компаний для адаптации к изменениям.

По словам Михельсона, анализ зарубежной практики показал, что при реструктуризации экономики и рынка труда таких регионов, как Ида-Вирумаа, особенно важно быстро произвести диверсификацию экономики региона (благодаря диверсификации рынок получает большой ассортимент товаров и услуг).

«С точки зрения экономического развития это может снизить риски, потому что для перехода не существует однозначного простого решения», - сказал он.

Исследование показало, что для того, чтобы экономика и рынок труда Ида-Вирумаа более успешно адаптировались к сокращению сланцевой промышленности, необходимо обеспечить более масштабное и устойчивое развитие региона. В качестве новых направлений развития экономики рассматриваются зеленые технологии и возобновляемые источники энергии. Кроме того, внимания заслуживают отрасли экономики повторного использования и туристический сектор, равно как сфера культуры и творческая индустрия.

«Но наряду с экономикой нельзя забывать о социальных проблемах, здоровье и окружающей среде, - сказал Михельсон. - Закрытие сланцевой промышленности означало бы изменения в доходах не менее 8000 человек, из которых почти 2800 потребовалось бы дополнительное обучение и переподготовка».

Praxis зафиксировал текущую ситуацию в сланцевой промышленности Ида-Вирумаа и социально-экономические последствия ее сокращения, а также разработал предложения по мероприятиям, направленным на поддержание экономики региона и адаптацию рынка труда к предстоящим изменениям.

Основной заказчик исследования, Министерство финансов, рассматривает его как важную отправную точку в разработке и реализации мер поддержания перехода Ида-Вирумаа к более углеродно-нейтральной экономике. Цель состоит в том, чтобы переход от сланцевой промышленности с высоким уровнем выбросов углерода стал для ИдаВирумаа максимально безболезненным и создал новые возможности. Министерство финансов вместе с другими министерствами и партнерами намерено использовать исследование для планирования и реализации процесса справедливого перехода, включая использование средств Фонда справедливого перехода Европейского союза и других связанных финансовых инструментов.

Более подробно об исследовании читайте здесь.