Вместо прав, долг на ваше имя: мошенники нацелились на желающих получить водительские права

«Кто-то в социальных сетях предлагает возможность получить водительские права без лишних усилий? Так, словно для получения водительских прав достаточно сделать заказ, а предыдущие неудачи на экзаменах по теории и практике засчитаны не будут? Речь идет о мошенниках, которые охотятся за вашими деньгами. Вы заплатите, но никаких прав не получите. Подобная реклама попалась на глаза бдительному человеку, который сообщил об этом в полицию», - сообщают полицейские.

Мошенники призывают людей связаться с ними в приложении для общения и уверяют, что за неделю можно «безопасно и законно» получить водительские права. Также предлагается услуга продления водительских прав.

Мошенники просят предоставить свои данные, включая имя, дату рождения, адрес, копию удостоверения личности и подпись на белой бумаге. За водительские права мошенники просят 850 евро, которые якобы необходимы для регистрации, заключения договора и гарантии. Общение происходило на эстонском языке, но с ошибками. Это означает, что мошенники используют приложения для перевода.

Таким образом мошенники пытаются получить личную информацию и деньги людей.