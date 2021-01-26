Вместо прав, долг на ваше имя: мошенники нацелились на желающих получить водительские права

«Кто-то в социальных сетях предлагает возможность получить водительские права без лишних усилий? Так, словно для получения водительских прав достаточно сделать заказ, а предыдущие неудачи на экзаменах по теории и практике засчитаны не будут? Речь идет о мошенниках, которые охотятся за вашими деньгами. Вы заплатите, но никаких прав не получите. Подобная реклама попалась на глаза бдительному человеку, который сообщил об этом в полицию», - сообщают полицейские.
Мошенники призывают людей связаться с ними в приложении для общения и уверяют, что за неделю можно «безопасно и законно» получить водительские права. Также предлагается услуга продления водительских прав.
Мошенники просят предоставить свои данные, включая имя, дату рождения, адрес, копию удостоверения личности и подпись на белой бумаге. За водительские права мошенники просят 850 евро, которые якобы необходимы для регистрации, заключения договора и гарантии. Общение происходило на эстонском языке, но с ошибками. Это означает, что мошенники используют приложения для перевода.
Таким образом мошенники пытаются получить личную информацию и деньги людей.
- Ни в коем случае нельзя передавать свою подпись на белой бумаге или подписывать незаконченный документ. Злоумышленник может что-то в него добавить и, например, взять ссуду без вашего ведома.
- Не отдавайте свои деньги мошенникам! Будьте осторожны, когда получаете такие предложения.
- Не передавайте другим людям свои данные: паспорт, ид-карта, PIN-коды, информацию из других документов, удостоверяющих личность, фотографии с кредитной карты и т. д.
- Не совершайте денежный перевод, пока не проверите информацию о конкретной компании или предложении.
- Обратите внимание на то, грамотно ли пишут и разговаривают мошенники.
- Если вы заподозрили обман, обратитесь в полицию.
- Пожалуйста, предупредите своих знакомых, друзей и семью об этой схеме.