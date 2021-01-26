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В Москве арестован первый обвиняемый в применении насилия к представителю власти во время субботних протестов. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Евгения Есенова, пишет Би-би-си.

В Москве арестован первый обвиняемый в применении насилия к представителю власти во время субботних протестов. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Евгения Есенова.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сроком до 24 марта", - цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Первая часть этой статьи УК РФ - о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти. Многие фигуранты "московского дела", возбужденного после протестов в Москве летом 2019 года, были осуждены именно по этой статье.

Накануне Есенов также был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несогласованной акции). Его оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщили Интерфаксу в Останкинском суде Москвы.

Ранее во вторник Следственный комитет России сообщил, что в Москве задержаны двое уроженцев Калмыкии, которые подозреваются в применении насилия к полицейским в день акции протеста 23 января.

Как сообщало ведомство, один из них вблизи Пушкинской площади несколько раз ударил по голове полицейского, который находился при исполнении должностных обязанностей. А второй, находясь в автомобиле в Пресненском районе, совершил наезд на полицейского, требовавшего остановиться.

Эпизод с наездом на полицейского СМИ связывали с участницей Pussy Riot Марией Алехиной и муниципальным депутатом Люсей Штейн. Адвокат активисток при этом сообщал, что таких обвинений им не предъявляли и задержаны они были в другом месте.

В итоге на Алехину и Штейн были составлены протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация несогласованной акции). Накануне Пресненский суд Москвы назначил Алехиной административный штраф 30 тысяч рублей, а Штейн - 10 суток административного ареста.

В Москве после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального возбуждено четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов, а также уголовные дела о хулиганстве, умышленном повреждении имущества и перекрытии движения.