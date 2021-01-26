Ученый совет: в Эстонии высокая нагрузка на отделения интенсивной терапии и смертность заразившихся коронавирусом

Если в Харьюмаа и Ида-Вирумаа индекс репродукции удалось снизить до 1, то как в Тартумаа, так и в Пярнумаа он вырос выше единицы. Также остается очень высокой интенсивность заболевания. Кривая заражения стабилизировалась, но беспокойство вызывают высокая нагрузка на отделения интенсивной терапии больных с COVID-19 и смертность среди заразившихся вирусом. Проблему представляют собой вспышки заболевания в домах социальной опеки и рост заболевших в возрастной группе 70+. В больницах 34,5 процента составляют пациенты старше 80 лет.

Заболеваемость в последнюю неделю существенно выросла в пяти уездах: в Рапламаа на 29,1 процента, в Пярнумаа на 9,3 процента, в Валгамаа на 14.6 процента, в Вырумаа на 22,9 процента и в Йыгевамаа на 21,9 процента.

Члены правительства получили также обзор работы региональных кризисных комиссий.

Южная региональная кризисная комиссия резюмировала, что на Юге Эстонии показатель заболеваемости Covid-19 в последние четыре недели рос, в последнюю неделю рост составил 8,5 процента. Прирост лиц, близко контактировавших с заболевшими, за неделю составил 40,3 процента.

Западная региональная кризисная комиссия также отметила, что в регионе распространение заражения растет, значительно увеличилось число лиц, имевших близких контакт с заболевшими, почти 30% случаев связаны со школами.

Восточная региональная комиссия отметила, что в Вирумаа 40% заражений происходит в семейном кругу. 54% заражений произошло в Нарве. В регионе снова начало увеличиваться количество случаев заражения в учебных заведениях.

Северная региональная кризисная комиссия, которая отслеживает ситуацию в Таллинне и Харьюмаа, сообщила, что источник примерно 40% случаев заражения в регионе неизвестен. Из остальных случаев примерно половина приходится на семейный круг, а 10-15% - на рабочее место.

Научные исследования, связанные с COVID-19

Чтобы правительство могло принимать научно обоснованные решения по предотвращению распространения вируса, члены правительства получили обзор исследований, заказываемых в Тартуском университете.

Профеcсор Рут Калда руководит исследованием распространения коронавируса. Речь идет об исследовании среза общества для оценки общегосударственного распространения вируса, которое проводится раз в две-три недели.

Профессор Танель Тенсон возглавляет исследование сточных вод, которое позволяет на ранней стадии обнаруживать распространение коронавируса. Исследование проводится по всей стране еженедельно.

Доктор Пийа Йыги руководит сероэпидемиологическим исследованием антител SARS-COV-2.